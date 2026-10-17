Julian Strawther évite le pire

Les images avaient de quoi inquiéter. Pris dans une prise à deux au cours du troisième quart-temps face aux Clippers, Julian Strawther avait perdu l’équilibre avant de voir sa jambe gauche se coincer sous son corps. Resté au sol en grimaçant, il avait ensuite quitté définitivement la rencontre.

L’IRM passée par le joueur de Denver a finalement révélé une entorse du genou gauche. Les Nuggets annoncent que leur arrière sera réévalué dans six semaines, soit fin novembre – début décembre. Cette échéance ne correspond pas nécessairement à sa date de retour, mais elle laisse au moins espérer que sa saison n’est pas compromise.

« C’est toujours décevant de voir un joueur qui a travaillé comme un fou pendant tout l’été se blesser de cette manière », avait regretté David Adelman après la rencontre. « Tout ce qu’on peut faire, c’est espérer le meilleur. »

Cette blessure tombe particulièrement mal pour Julian Strawther, qui profitait justement de la présaison pour convaincre son entraîneur de lui réserver une place dans la rotation. En quatre rencontres, l’ancien de Gonzaga tournait à 13.2 points, 2.8 rebonds en seulement 18 minutes, avec 46% de réussite au tir et surtout 44% derrière l’arc.

Des performances intéressantes pour un joueur dont la place n’a jamais vraiment été assurée au cours de ses trois premières saisons dans le Colorado.