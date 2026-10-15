Grosse inquiétude pour Julian Strawther à Denver

C’est une image dont les Nuggets se seraient bien passés à quelques jours de la reprise. Lors de la défaite face aux Clippers, Julian Strawther a en effet quitté le parquet en se tenant le genou gauche.

À quatre minutes de la fin du troisième quart-temps, l’arrière de 24 ans a tenté de se sortir d’une prise à deux, mais sa jambe gauche a très mal tourné lors de sa chute. Resté de longues secondes au sol, et visiblement en souffrance, il a dû être aidé pour rejoindre les vestiaires.

« C’est une blessure au genou gauche. Il passera une IRM demain matin et, pour être honnête, on espère le meilleur », a expliqué David Adelman après la rencontre.

Une place à prendre dans la rotation

« Ça fait évidemment mal de voir quelqu’un se blesser, surtout un joueur qui a travaillé comme un fou tout l’été », a poursuivi l’entraîneur. « Tout ce qu’on peut faire, c’est espérer le meilleur. Je suis vraiment triste pour lui. »

Cette blessure tombe en plus au plus mauvais moment pour Julian Strawther, qui réalisait une excellente présaison avec 13.2 points de moyenne en seulement 18 minutes, à 43.5% à 3-points. Face aux Clippers, il avait encore inscrit 11 points, dont trois paniers primés.

Après trois saisons au rôle fluctuant, l’ancien de Gonzaga espérait enfin s’installer durablement dans la rotation des Nuggets. L’enjeu est aussi contractuel puisque le 29e choix de la Draft 2023 peut prolonger son contrat rookie jusqu’au 19 octobre. Sans accord d’ici là, il pourra devenir « free agent » protégé à l’été 2027.

En attendant, Denver croise les doigts pour que les examens médicaux écartent une blessure sérieuse.

Julian Strawther rolls his leg and bends on it, awkwardly, and he is helped off the court with an injury, as Isaiah Jackson, seeing it (with replays) https://t.co/enuMIS8C6h — MrBuckBuck (@MrBuckBuckNBA) October 15, 2026