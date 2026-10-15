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Grosse inquiétude pour Julian Strawther à Denver

Publié le 15/10/2026 à 17:30 Twitter Facebook

NBA – Alors qu’il réalisait une excellente présaison et espérait gagner sa place dans la rotation des Nuggets, Julian Strawther s’est blessé au genou gauche face aux Clippers.

Julian StrawtherC’est une image dont les Nuggets se seraient bien passés à quelques jours de la reprise. Lors de la défaite face aux Clippers, Julian Strawther a en effet quitté le parquet en se tenant le genou gauche.

À quatre minutes de la fin du troisième quart-temps, l’arrière de 24 ans a tenté de se sortir d’une prise à deux, mais sa jambe gauche a très mal tourné lors de sa chute. Resté de longues secondes au sol, et visiblement en souffrance, il a dû être aidé pour rejoindre les vestiaires.

« C’est une blessure au genou gauche. Il passera une IRM demain matin et, pour être honnête, on espère le meilleur », a expliqué David Adelman après la rencontre.

Une place à prendre dans la rotation

« Ça fait évidemment mal de voir quelqu’un se blesser, surtout un joueur qui a travaillé comme un fou tout l’été », a poursuivi l’entraîneur. « Tout ce qu’on peut faire, c’est espérer le meilleur. Je suis vraiment triste pour lui. »

Cette blessure tombe en plus au plus mauvais moment pour Julian Strawther, qui réalisait une excellente présaison avec 13.2 points de moyenne en seulement 18 minutes, à 43.5% à 3-points. Face aux Clippers, il avait encore inscrit 11 points, dont trois paniers primés.

Après trois saisons au rôle fluctuant, l’ancien de Gonzaga espérait enfin s’installer durablement dans la rotation des Nuggets. L’enjeu est aussi contractuel puisque le 29e choix de la Draft 2023 peut prolonger son contrat rookie jusqu’au 19 octobre. Sans accord d’ici là, il pourra devenir « free agent » protégé à l’été 2027.

En attendant, Denver croise les doigts pour que les examens médicaux écartent une blessure sérieuse.

Julian Strawther
Julian Strawther
Denver Nuggets · Conférence Ouest · Northwest

Âge · 2025-26
24 ans
Nationalité
USA
Poste (compositions)
Meneur
Poste (feuille NBA)
Meneur (G)
Taille
198 cm
Poids
93 kg
Club NBA
Denver Nuggets · #3
Draft
2023 · R1 #29
Université
Gonzaga
Saisons NBA
2023-24 → 2025-26
Matchs NBA
172 en saison régulière · 14 en playoffs
PG Meneur SG Arrière SF Ailier PF Ailier fort C Pivot Poste principal D’où viennent ses points · 2025-26 Raquette 39 % Mi-distance 5 % 3 points 42 % Lancers francs 14 %
balldontlie.io

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Coordinateur du site éditorial Dimitri Kucharczyk

Tombé amoureux de la balle orange au son de la voix de George Eddy et des arabesques de Penny Hardaway et Hakeem Olajuwon, Dimitri a intégré BasketUSA en 2008, avant d'en devenir rédacteur en chef
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