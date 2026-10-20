À Philadelphie, les jeunes prêts à s’adapter aux stars

Convaincant lors de son année rookie, VJ Edgecombe va désormais devoir confirmer dans une équipe des Sixers remodelée avec les arrivées de LeBron James et de Jaylen Brown. Le jeune arrière va donc devoir apporter en défense et convertir ses tirs ouverts, sans nécessairement avoir autant le ballon en main.

« VJ devient meilleur de jour en jour », salue Tyrese Maxey. « Il gagne en maturité et ses qualités athlétiques progressent. Il dunkait l’année dernière, mais pas comme maintenant. Vous pouvez voir qu’il est un peu plus costaud et un peu plus confiant. J’ai hâte de jouer avec lui. »

Tyrese Maxey va lui aussi avoir un rôle différent cette saison. L’année dernière, il s’était imposé comme le fer de lance des Sixers, qui devaient composer avec les nombreuses blessures de Joel Embiid et la suspension de 25 matchs de Paul George. Dans ces conditions, il avait carrément tourné à 28,3 points de moyenne.

Tyrese Maxey veut désormais être jugé sur les victoires

En jouant désormais aux côtés de LeBron James et de Jaylen Brown, le double All-Star a conscience qu’il aura moins souvent le ballon entre les mains. Mais après avoir prouvé qu’il pouvait porter l’attaque de Philadelphie, il entend désormais privilégier les résultats collectifs.

« J’en suis arrivé à un point où je pense avoir prouvé ce que je pouvais faire avec mon talent », explique Tyrese Maxey. « Évidemment, je vais encore progresser, mais je veux être jugé sur les victoires. Mon principal objectif est de trouver un moyen d’aider l’équipe à gagner. J’ai joué tellement de rôles différents et je suis capable de faire tellement de choses que je pense que cela va être positif pour l’équipe et pour moi. »

Si Tyrese Maxey et VJ Edgecombe sont assurés d’avoir un rôle important, Labaron Philon Jr. va de son côté devoir se battre pour obtenir du temps de jeu. Le rookie ne devrait disposer que de peu de minutes puisqu’il se trouve derrière Tyrese Maxey, VJ Edgecombe mais également Anfernee Simons dans la rotation.

Néanmoins, Nick Nurse a été impressionné par la vision du jeu et la capacité à créer en attaque du rookie. En présaison, il a ainsi tourné à 9,3 points et 4,5 passes décisives en un peu moins de 25 minutes de moyenne.

« J’ai toujours été un bon passeur », rappelle Labaron Philon Jr. « D’abord, vous devez être altruiste. Ensuite, vous devez avoir des gars qui bougent sur le terrain. Enfin, vous devez faire les bons choix. Pour moi, la meilleure décision, c’est de choisir l’action la plus facile. Actuellement, je n’ai vraiment pas besoin d’être spectaculaire avec des actions ‘flashy’. Si je fais toujours le bon choix, cela me sera bénéfique. » Et à l’équipe…