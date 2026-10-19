Plus léger, Keldon Johnson se sent plus fort que jamais

Keldon Johnson a vécu une dernière saison contrastée. Elu meilleur sixième homme de l’année dans une période compliquée dans sa vie hors des parquets, l’ailier a eu du mal à retrouver son efficacité au moment des playoffs.

À l’image de bon nombre de ses coéquipiers, le natif de Virginie n’a pas réussi à peser sur la finale face aux Knicks. Une sortie frustrante pour les Spurs, qui auraient pu remporter leur premier titre depuis 2014, et qui étaient considérés comme favoris avant le début de la série contre New York.

Alors, comme la plupart de ses camarades, Keldon Johnson a passé l’été à travailler, notamment sur le plan physique. En « mangeant le plus possible à la maison » et en « évitant de grignoter », KJ a perdu quasiment sept kilos cet été, sans rien perdre de sa puissance.

« Une chose qu’a prouvé Keldon avec le temps, c’est que, peu importe son poids, je ne pense pas que quelqu’un se soit déjà dit qu’il manquait de force », apprécie son coach Mitch Johnson. « C’est dur de ne pas y voir quelque chose de positif. Et je pense que l’énergie avec laquelle il joue en présaison reflète bien cela. »

« Je suis meilleur dans tous les aspects »

Keldon Johnson reste ainsi sur deux matchs à plus de 15 points en présaison. Signe que sa confiance est toujours là, et que le remplaçant de luxe des Spurs est prêt à remettre le couvert après avoir tourné à 13.2 points, 5.4 rebonds et 1.4 passe décisive, à 51.9% au tir, la saison passée.

« J’ai l’impression d’être meilleur », a-t-il ainsi déclaré. « Je suis meilleur dans tous les aspects du jeu, je suis plus rapide, tout en étant aussi puissant qu’avant. Je pense que le plus important, c’est de réussir à maintenir ce poids et de rester discipliné. Et je pense que je suis capable de le faire. »

« Évidemment, j’étais un peu plus lourd la saison dernière, mais je suis satisfait de ma condition physique actuelle. Comme je l’ai dit, je me déplace bien, je me sens bien physiquement. Et globalement, j’ai simplement l’impression d’être un meilleur joueur quand je suis plus léger. »

À quelques heures du premier match de la saison régulière pour San Antonio, face au Thunder, le plus ancien Spur de l’effectif semble donc prêt à jouer de nouveau un rôle important en sortie de banc pour la franchise texane. Avec un enjeu supplémentaire : confirmer sa valeur lors de la dernière année de son contrat…

Keldon Johnson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 SAS 17 17.7 59.6 59.1 79.5 0.6 2.8 3.4 0.9 1.6 0.8 0.8 0.1 9.1 2020-21 SAS 69 28.5 47.9 33.1 74.0 1.3 4.6 6.0 1.8 2.1 0.6 1.1 0.3 12.8 2021-22 SAS 75 31.9 46.6 39.8 75.6 1.1 5.0 6.1 2.1 2.0 0.8 1.2 0.2 17.0 2022-23 SAS 63 32.8 45.2 32.9 74.9 0.9 4.2 5.0 2.9 2.0 0.7 2.1 0.2 22.0 2023-24 SAS 69 29.5 45.4 34.6 79.2 1.4 4.1 5.5 2.8 2.2 0.7 1.4 0.3 15.7 2024-25 SAS 77 23.9 48.2 31.8 77.3 1.5 3.4 4.8 1.6 1.5 0.6 1.0 0.3 12.7 2025-26 SAS 82 23.3 51.9 36.3 79.4 1.7 3.7 5.4 1.4 2.0 0.6 0.9 0.1 13.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.