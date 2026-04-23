La récompense après l’une des « pires années de sa vie » pour Keldon Johnson

Ils étaient presque tous là, Victor Wembanyama était exempté du fait de son protocole commotion, chapeaux de cow-boy sur la tête, au son d’un titre de Miley Cyrus dans les enceintes. Keldon Johnson a reçu mercredi son trophée de meilleur sixième homme de la saison entouré de ses coéquipiers, qui lui ont rendu hommage en adoptant son style vestimentaire.

« Je vais vous le dire sincèrement, c’est probablement le meilleur moment de ma vie de venir ici et de voir mes partenaires avec leur chapeau à crier et me féliciter » a souri le joueur de 26 ans. Ce sourire, si caractéristique de l’ailier des Spurs sur le terrain, cache pourtant des tourments qui auraient fait flancher plus d’un joueur.

Johnson s’est ouvert face à la presse quant à sa vie ces derniers mois, entre succès individuel et collectif pour San Antonio et un moral bien plus fluctuant sur un plan extra-sportif.

« J’en ai parlé à mes coéquipiers, et je vais le partager un peu avec vous tous, mais cela a été une des années les plus dures de ma vie » a-t-il évoqué, ému. « Mon grand-père se bat contre le cancer (en Virignie, d’où Johnson est originaire, et à plus de 2 300 kilomètres de San Antonio), donc mes parents font des aller-retour. Mon père n’a pas été là souvent, et je suis très proche de mes parents. Ce sont mes meilleurs amis. Ne pas les avoir à mes côtés et vivre cette saison, cela a été vraiment difficile. »

Johnson loue la « famille Spurs »

Par cette confession, Keldon Johnson, a rappelé que derrière les athlètes, ce sont des histoires de vie qui peuvent parfois prendre le dessus. Face à cette situation familiale pénible, l’ailier a trouvé du réconfort au sein de la franchise de San Antonio, celle pour laquelle il évolue depuis ses débuts en 2019.

« Quand je parle de mon année difficile, c’est aussi un témoignage de ce que sont les Spurs parce que j’ai le sentiment d’avoir tellement de membres de ma famille ici. Avec ce que je traversais, lors des jours où je n’avais pas la forme, je pouvais venir ici et mes coéquipiers me remontaient le moral. Je voyais notre staff médical avec le sourire, nos analystes vidéo… C’est comme une grande famille. Jour après jour, vous voyez un Keldon Johnson avec toute son énergie, mais les gens qui sont là avec moi ont rendu cela possible. Ils créent un environnement qui me permet d’être moi-même. Cela me met dans des conditions incroyables pour amener cette énergie, et être Keldon Johnson chaque jour. »

Johnson s’est mué depuis deux ans en parfait joker pour la franchise texane, après en avoir été un des principaux titulaires pendant ses premières saisons dans la ligue. Le voilà désormais dans l’histoire des Spurs avec le plus gros total de points inscrits par un remplaçant en une saison, le premier à dépasser la barre des 1 000 unités (1 081, dépassant les 927 de Manu Ginobili en 2007-2008).

« Je suis heureux pour moi-même d’avoir gagné ce trophée, mais c’est pour toute une organisation » a-t-il répété, deux ans après avoir changé de statut et accepté ce qui pouvait sembler en apparence comme une rétrogradation. « C’était difficile au début, mais je suis arrivé à l’intersaison 2024, j’ai bien regardé dans le miroir, et je me suis dit que je voulais faire partie de quelque chose de spécial ici » a-t-il expliqué mercredi. « Je savais que, si je devais mettre mon ego de côté, j’allais le faire et adhérer à ce que je devais faire pour connaître le succès ici. J’ai laissé tomber mon ego, et j’ai fait ce que j’avais à faire, ce qui m’était demandé. »

Pour le plus grand plaisir des deux parties, avec un premier trophée individuel pour Johnson, et un statut d’outsider pour le titre dès cette saison pour les Spurs.

Keldon Johnson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 SA 17 17:42 59.6 59.1 79.5 0.6 2.8 3.4 0.9 1.6 0.8 0.8 0.1 9.1 2020-21 SA 69 28:31 47.9 33.1 74.0 1.3 4.6 6.0 1.8 2.1 0.6 1.1 0.3 12.8 2021-22 SA 75 31:54 46.6 39.8 75.6 1.1 5.0 6.1 2.1 2.0 0.8 1.2 0.2 17.0 2022-23 SA 63 32:45 45.2 32.9 74.9 0.9 4.2 5.0 2.9 2.0 0.7 2.1 0.2 22.0 2023-24 SA 69 29:32 45.4 34.6 79.2 1.4 4.1 5.5 2.8 2.2 0.7 1.4 0.3 15.7 2024-25 SA 77 23:52 48.2 31.8 77.3 1.5 3.4 4.8 1.6 1.5 0.6 1.0 0.3 12.7 2025-26 SA 82 23:18 51.9 36.3 79.4 1.7 3.7 5.4 1.4 2.0 0.6 0.9 0.1 13.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.