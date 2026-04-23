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Victor Wembanyama espère pouvoir se rendre à Portland

Publié le 23/04/2026 à 7:20 Twitter Facebook

Incertain pour le Game 3, Victor Wembanyama fera tout son possible pour être en tenue avec les Spurs vendredi soir.

Victor Wembanyama

Jouera, jouera pas ? Un jour après sa sortie sur blessure et son entrée dans le protocole commotion, Victor Wembanyama ne sait pas encore s’il pourra participer au Game 3 entre les Spurs et les Blazers, prévu vendredi soir à Portland.

Tout ce que l’on sait, c’est qu’il s’est présenté à la salle d’entraînement de San Antonio mercredi, qu’il se sent bien, et qu’il a pu faire un peu de cardio’. ESPN ajoute que « Wemby » espère maintenant pouvoir faire le déplacement dans l’Oregon. Il reste en tout cas incertain pour le prochain match, alors que la série a viré à un partout.

Victime d’une lourde chute dans le Game 2, son menton heurtant le sol, Victor Wembanyama ne peut pas reprendre une activité complète avant 48 heures après la blessure (jeudi soir), selon le règlement de la NBA sur les chocs à la tête. En revanche, il peut reprendre une activité progressive après 24 heures (mercredi soir) si les symptômes ne s’aggravent pas. Il devra ensuite franchir plusieurs étapes avant d’être autorisé à rejouer.

Groggy après sa chute, le Français aurait glissé avoir « un peu mal à la tête » à Dylan Harper. De son côté, Stephon Castle se montrait déterminé après le match : « On a déjà joué des matchs difficiles sans lui. Bien sûr, on veut que tout le monde soit en bonne santé et qu’il soit présent sur le terrain. Mais quels que soient les joueurs présents sur le parquet, on va jouer notre jeu. »

La bonne nouvelle dans toute cette histoire, c’est que Victor Wembanyama a finalement regagné les vestiaires en courant, quittant ensuite la salle bien avant le reste de son équipe, battue par les Blazers et désormais sous pression.

Victor Wembanyama Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2023-24 SA 71 29:40 46.5 32.5 79.6 2.3 8.4 10.6 3.9 2.2 1.2 3.7 3.6 21.4
2024-25 SA 46 33:12 47.6 35.2 83.6 1.8 9.2 11.0 3.7 2.3 1.1 3.2 3.8 24.3
2025-26 SA 64 29:09 51.2 34.9 82.7 2.0 9.5 11.5 3.1 2.4 1.0 2.4 3.1 25.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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Rédacteur Florian Benfaid

Parmi les oiseaux de nuit de la rédaction, Florian a rejoint Basket USA en 2020. Une année marquée par la disparition de Kobe Bryant, le joueur qui lui a transmis sa passion pour la NBA.
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