Les Spurs perdent Victor Wembanyama et les Blazers égalisent !

Deux jours après ses débuts en playoffs, et un jour après sa nomination comme Défenseur de l’année, Victor Wembanyama n’a pas connu la même réussite dans ce Game 2 entre les Spurs et les Blazers. Pour avoir heurté le parquet avec sa mâchoire après une chute, il a dû quitter son équipe dès le deuxième quart-temps, entrant ainsi dans le protocole commotion de la ligue.

Sans « Wemby », San Antonio ne s’est pas effondré pour autant, faisant longtemps la course en tête dans cette partie, indécise, derrière l’efficacité de son collectif (cinq joueurs avec au moins 10 points). Sauf que cela n’aura pas tenu jusqu’à la fin, notamment à cause de Scoot Henderson (31 points), qui s’est surpassé dans le dernier acte en compagnie de Jrue Holiday, Toumani Camara ou encore Robert Williams, tous déterminants également.

Portland mené d’une dizaine de points, le 3e choix de la Draft 2023 – et ancien rival de Victor Wembanyama – s’est mis à jouer les sauveurs, en multipliant les paniers de n’importe quelle zone, histoire de faire peu à peu redescendre l’écart. À deux minutes de la fin, Jrue Holiday a remis les siens devant après un « airball » de Robert Williams, avant que ce même Robert Williams ne place le « and-one » qui tue les Spurs, d’un dunk à 12 secondes de la fin.

La série prend donc la direction de l’Oregon à un partout et les Blazers ont maintenant un coup à jouer, car Victor Wembanyama ne devrait pas pouvoir rejouer avant au moins un match, si ce n’est deux. « Upset » en vue, ou simple accident de parcours, alors que la panne offensive de San Antonio, et notamment de De’Aaron Fox et Stephon Castle, a eu de quoi interroger dans le « money time » ?

À RETENIR

– Victor Wembanyama absent, mais jusqu’à quand ? La soirée avait tout pour être parfaite pour Victor Wembanyama, qui a reçu et présenté son trophée de Défenseur de l’année en avant-match, mais qui a dû sortir d’entrée de deuxième quart-temps. Sa mâchoire ayant heurté le parquet après une tentative de pénétration devant Jrue Holiday, il est apparu sonné et s’est rendu au vestiaire, avant d’être annoncé « out » dans la foulée. Le voilà maintenant coincé dans le protocole commotion de la ligue et, en général, cela nécessite 5-10 jours d’absence. En clair, « Wemby » pourrait manquer les deux prochains matchs à Portland…

– Scoot Henderson en héros. Vu l’enjeu, Scoot Henderson a sans aucun doute signé le meilleur match de sa carrière en NBA. Et il le fallait bien pour que les Blazers réussissent le hold-up parfait à San Antonio, après avoir pourtant compté jusqu’à 14 points de retard dans le dernier acte. En pleine confiance au shoot, il a brillé comme « go-to-guy » de l’équipe sur la fin, Deni Avdija lui laissant volontiers les ballons, alors que le tandem Jrue Holiday/Robert Williams faisait parler son expérience pour réussir les « winning plays » de chaque côté, et que Toumani Camara retrouvait son adresse. À confirmer dans l’Oregon.

– Harrison Barnes également blessé ? À la lutte avec Deni Avdija dans le quatrième quart-temps, Harrison Barnes s’est arrêté net, visiblement touché au poignet. Rentré directement au vestiaire, avant d’en ressortir pour observer le « money time » depuis le banc, il avait l’air de souffrir et les Spurs croisent forcément les doigts pour que cela ne soit pas sérieux. À noter que Dylan Harper (San Antonio) et Donovan Clingan (Portland) ont aussi semblé blessés dans le dernier acte, même si cela ressemble surtout à de simples alertes sans gravité.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.