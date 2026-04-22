Victor Wembanyama absent combien de temps ?

Au lendemain de son sacre comme Meilleur défenseur de la saison, Victor Wembanyama a subi une commotion cérébrale après une lourde chute lors du deuxième quart-temps du Game 2 face aux Blazers, et il est peu probable qu’il soit autorisé à jouer la 3e manche, prévue vendredi à Portland.

« Je sais juste qu’il a une commotion et qu’il suit le protocole », a confirmé Mitch Johnson. « Nous allons évidemment suivre les étapes appropriées. »

Selon le règlement très strict de la NBA sur les chocs à la tête, «les étapes appropriés» précisent qu’un joueur ne peut pas reprendre une activité complète avant 48 heures après la blessure. Ce qui, dans le meilleur des cas, nous amène à jeudi soir. En revanche, il peut reprendre une activité progressive après 24 heures si les symptômes ne s’aggravent pas. Il doit ensuite franchir plusieurs étapes sans symptômes avant d’être autorisé à rejouer, avec validation du médecin de l’équipe en concertation avec le responsable du protocole de la ligue.

La chute, visage le premier, de Wemby s’est produite alors qu’il attaquait le panier au début du deuxième quart-temps, défendu par Jrue Holiday. Il est retombé menton en premier sur le parquet et a semblé perdre brièvement connaissance. Dylan Harper, Carter Bryant et Harrison Barnes se sont immédiatement précipités vers lui, tout comme Stephon Castle qui s’apprêtait à entrer en jeu.

́ Violent choc au niveau de la mâchoire après une chute pour Victor Wembanyama ! Sorti prématurément, le voilà désormais coincé dans le protocole commotion et il risque de rater quelques matchs…pic.twitter.com/CytRHx5zTK — Basket USA (@basketusa) April 22, 2026

Maudit face à Portland

Groggy, Wembanyama est resté assis sous le panier pendant plusieurs minutes pendant qu’un temps mort était demandé et que la foule du Frost Bank Center scandait « Wemby ». Il s’est finalement relevé et a regagné les vestiaires en courant, suivi par le préparateur physique Will Sevening.

« Je vérifiais juste qu’il allait bien », témoigne Castle. « J’entrais en jeu. Évidemment, il est sorti du terrain en courant, donc c’est bon signe. On a déjà joué des matchs difficiles sans lui… Évidemment, on veut tout le monde en bonne santé et l’avoir sur le terrain. Mais quels que soient les cinq joueurs sur le parquet pour le Game 3, on jouera comme on sait le faire. »

Un peu plus de 15 minutes plus tard, le préparateur physique est revenu sur le banc des Spurs tandis que Wembanyama est resté aux vestiaires. L’équipe a ensuite annoncé qu’il ne reviendrait pas, placé dans le protocole commotion, et ESPN révèle qu’il a quitté la salle avant ses partenaires.

A noter que pour Wemby, les Blazers est un adversaire particulier cette année puisqu’il avait manqué les trois confrontations en saison régulière, et qu’il n’a terminé que le Game 1 face à eux.