Payton Pritchard, de ses envies de départ à un contrat en or avec Boston

Quel visage aurait pris la carrière de Payton Pritchard s’il avait quitté Boston en 2023 ? La question mérite d’être posée, notamment quelques jours après sa récente prolongation de contrat de deux ans et 44,2 millions de dollars.

Avec ce nouveau contrat, il est désormais lié à la franchise jusqu’en 2030. Et c’est un sacré bond en avant financièrement puisque l’arrière de Boston devait toucher environ 40 millions de dollars sur ses huit premières saisons en NBA. Là, il va percevoir 44,2 millions en seulement deux ans !

« 22 millions de dollars par an, ça fait beaucoup d’argent, surtout quand on voit ce que je touchais jusqu’alors », remarque-t-il, lui qui sera payé 7,7 millions cette saison. « Dans trois ans, je serai peut-être un meilleur joueur et j’espère être encore récompensé ainsi. »

Il faut dire que trois ans plus tôt, en 2023, il était difficile d’imaginer une telle prolongation pour Payton Pritchard qui, à l’époque, voulait quitter Boston. Faute de temps de jeu et de perspectives…

« Je ne jouais pas à l’époque. J’en ai déjà parlé, mais c’était sans doute une confiance un peu exagérée de ma part, même si ça vient de mon travail, des heures que je passe à bosser. Je pensais pouvoir aider cette équipe à gagner. Beaucoup, à l’époque, n’y croyaient pas ou pensaient que j’étais dingue, mais j’y croyais fermement. »

Toujours aussi affamé

Avec un trophée de meilleur sixième homme remporté en 2024/25, puis son meilleur exercice en carrière en 2025/26, avec 17 points de moyenne et 50 titularisations, l’arrière a eu raison de miser sur lui et de penser pouvoir s’imposer à Boston. « Les portes se sont ouvertes pour moi, ça a fonctionné et j’en ai profité », résume-t-il.

« Il est toujours motivé sans avoir d’ego. C’est un équilibre difficile. Qu’il soit titulaire ou remplaçant, qu’il joue 20 ou 30 minutes, sa motivation ne change pas », souligne son coach, Joe Mazzulla, qui avait décidé de le remettre sur le banc en cours de saison passée.

« Je cours après mes propres objectifs. Je ne cours après personne, sauf après moi-même », ajoute le joueur de Boston. « Je suis affamé au quotidien, j’essaie d’être meilleur chaque année. »

Cette prolongation n’est donc qu’une étape, et certainement pas un aboutissement pour Payton Pritchard, bien décidé à ne pas se reposer sur ses lauriers.

« Je sais que je peux faire plus. Je suis déjà content d’avoir montré certaines choses, mais la route est longue et il faut continuer de bosser, de continuer d’avoir faim jour après jour » conclut-il d’ailleurs.

Payton Pritchard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 BOS 66 19.2 44.0 41.1 88.9 0.5 1.9 2.4 1.8 1.6 0.6 0.8 0.1 7.7 2021-22 BOS 71 14.1 42.9 41.2 100.0 0.5 1.4 1.9 2.0 0.9 0.4 0.6 0.1 6.2 2022-23 BOS 48 13.4 41.2 36.4 75.0 0.5 1.3 1.8 1.3 0.8 0.3 0.8 0.0 5.6 2023-24 BOS 82 22.3 46.8 38.5 82.1 0.9 2.4 3.2 3.4 1.3 0.5 0.7 0.1 9.6 2024-25 BOS 80 28.4 47.2 40.7 84.5 1.3 2.6 3.8 3.5 1.5 0.9 1.0 0.2 14.3 2025-26 BOS 79 32.3 46.4 37.7 89.0 0.9 3.1 3.9 5.2 1.5 0.7 1.4 0.1 17.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.