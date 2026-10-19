Pour Mike Brown, le pari James Wiseman en vaut la chandelle

Mike Brown ne cache pas que la décision a été difficile. Contraints de commencer la saison avec seulement quatorze joueurs pour rester sous le second « apron », les Knicks devaient en effet choisir entre Bruce Brown et James Wiseman pour leur dernière place disponible.

Le premier présentait pourtant de solides arguments grâce à son expérience, sa polyvalence et sa capacité à évoluer avec ou sans le ballon. « Bruce est un gagneur. Il apporte de la dureté et de la polyvalence », souligne Mike Brown. « Défensivement, il peut défendre sur les postes 1 à 4. Offensivement, il peut initier le jeu ou jouer sans ballon. Il correspond à notre façon de jouer des deux côtés du terrain. »

Le technicien a également apprécié l’intégration humaine de l’ancien champion NBA, déjà proche de plusieurs membres de l’effectif. « Il semble être quelqu’un de bien et il connaît beaucoup de nos joueurs puisqu’il faisait partie de la même cuvée que certains d’entre eux. La décision était donc difficile de ce point de vue. »

Un profil différent derrière Towns et Drummond

Malgré toutes les qualités de Bruce Brown, les besoins de l’effectif ont fait pencher la balance. Derrière Karl-Anthony Towns et Andre Drummond, New York cherchait un troisième pivot capable d’apporter de la verticalité.

« Quand vous avez un joueur de 25 ans avec l’envergure, les qualités athlétiques et le talent de James Wiseman, il faut regarder cette possibilité », explique Mike Brown. « KAT n’est pas athlétique de cette manière. Andre l’a été et il lui en reste encore une partie, mais disposer de ce profil à 25 ans est intéressant, surtout compte tenu de la situation de notre groupe. »

L’entraîneur des Knicks connaît bien James Wiseman puisqu’il se trouvait sur le banc des Warriors lors de ses débuts à Golden State. Il sait aussi que le pivot reste un pari après une carrière marquée par les blessures et seulement cinq matchs disputés au cours des deux dernières saisons. Mais il refuse de considérer l’ancien deuxième choix de la Draft 2020 comme un talent définitivement perdu.

Encore le temps de changer son histoire

« On parle souvent de joueurs qui auraient pu ou auraient dû réussir », poursuit Mike Brown. « Mais à son âge, il peut peut-être encore devenir ce joueur. Sa menace verticale près du cercle, son impact vertical en défense et sa manière de courir sont des qualités que l’on accueille volontiers avec sa taille, son âge et ses qualités athlétiques. »

James Wiseman devrait reprendre le rôle de troisième pivot laissé vacant par Ariel Hukporti. Les problèmes chroniques de fautes de Karl-Anthony Towns et le poids des années pour Andre Drummond pourraient même lui offrir de véritables occasions de montrer qu’il a toute sa place dans la Grande Ligue. Et enfin lancer sa carrière ?

James Wiseman Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 GSW 39 21.4 51.9 31.6 62.8 1.4 4.4 5.8 0.7 3.1 0.3 1.5 0.9 11.5 2022-23 GSW/DET 45 19.3 55.8 20.0 70.1 1.6 4.3 5.9 0.7 2.4 0.2 1.1 0.6 10.0 2023-24 DET 63 17.3 61.3 0.0 70.6 1.7 3.6 5.3 0.9 2.2 0.2 1.0 0.6 7.1 2024-25 IND 1 4.6 50.0 0.0 100.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 2025-26 IND 4 14.6 60.0 0.0 50.0 1.3 0.8 2.0 0.8 2.5 0.0 1.3 0.3 3.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.