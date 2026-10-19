Paul George a « retrouvé l’amour du jeu » depuis son arrivée à Boston

« L’inconfort est souvent le prix à payer pour devenir quelqu’un que vous n’avez jamais été auparavant. » Cette réflexion, récemment publiée sur Instagram, pourrait résumer le parcours de Paul George, qui se sent déjà parfaitement à l’aise à Boston, où il a été échangé cet été par Philadelphie contre Jaylen Brown.

Sa cinquième franchise en carrière, après les Pacers, le Thunder, les Clippers et les Sixers, est même celle où il retrouve son amour pour le jeu. Un sentiment qui contraste avec ses deux dernières saisons compliquées sous le maillot des Sixers, avec lesquels l’ailier n’a disputé que 78 rencontres en tout.

En parallèle de nouveaux passages à l’infirmerie, « PG » a dû purger 25 matchs de suspension pour avoir enfreint le protocole antidopage de la ligue. Il avait reconnu avoir pris un médicament interdit en raison de soucis de santé mentale liés à son statut d’athlète professionnel. « Je ne suis pas un super-héros », avait-il avoué.

« Ceux qui disent que la pression ne les affecte pas mentent. Elle peut parfois vous peser, vous affecter. Mais il faut croire en soi. C’est là qu’on met vraiment sa force à l’épreuve. […] Si vous n’êtes pas prêt à apprendre et à tirer des enseignements de ces moments-là, vous ne serez pas prêt lorsque viendra le moment de vraiment performer », philosophe-t-il aujourd’hui auprès du Boston Globe.

Le joueur de 36 ans a le sentiment d’avoir traversé toutes ces épreuves, avec ces deux dernières années qui l’ont « clairement ramené à l’humilité ». Elles lui ont aussi permis de prendre du recul sur son propre parcours : après 16 saisons dans la Grande Ligue, malgré son âge et ses pépins physiques, il se sent toujours capable de jouer un rôle important au sein d’une équipe qui vise le titre.

À Boston, une passion retrouvée

« Je suis toujours capable de jouer. Je peux encore faire ce que j’aime et j’espère que tout ça est désormais derrière moi. Je suis à un stade de ma carrière où je peux prétendre au titre NBA », affiche le joueur convié à neuf reprises au match des étoiles, bien décidé à ne pas faire de la figuration.

Les Celtics, marqués par sa belle série livrée face à eux lors des derniers playoffs, semblent être du même avis et lui offrent un environnement dans lequel l’ailier peut s’épanouir sereinement. « Ici, tout est de grande qualité. Pour moi, c’est rafraîchissant », lâche Paul George en citant le vestiaire, la culture du club, la direction, la ville, la franchise, la tradition…

« Je m’investis pleinement dans cette organisation, aux côtés des gars. Je ne pourrais pas être plus heureux. Je suis ravi d’être ici et d’évoluer avec ces joueurs. Ils ont fait ressortir quelque chose de nouveau chez moi, quelque chose qui, pour être tout à fait honnête, était enfoui en moi : une passion différente. J’ai retrouvé l’amour du jeu. J’ai le sentiment que tout se met en place au bon moment pour moi ici », livre-t-il.

S’estimant chanceux d’être encore sur les parquets, l’ailier semble vouloir se concentrer sur le jeu plutôt que sur les critiques qui l’entourent. « Tout le bruit, toutes les personnes qui parlent… Être reconnaissant d’avoir cette opportunité, c’est finalement ce qui permet de faire taire tout ça, non ? », questionne-t-il pour finir.

Paul George Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2010-11 IND 61 20.7 45.3 29.7 76.2 0.6 3.1 3.7 1.1 2.1 1.0 1.1 0.4 7.8 2011-12 IND 66 29.7 44.0 38.5 80.2 0.8 4.8 5.6 2.4 2.9 1.6 1.8 0.6 12.1 2012-13 IND 79 37.6 41.9 36.2 80.7 1.1 6.5 7.6 4.1 2.9 1.8 2.9 0.6 17.4 2013-14 IND 80 36.2 42.4 36.4 86.4 0.8 6.0 6.8 3.5 2.5 1.9 2.8 0.3 21.7 2014-15 IND 6 15.2 36.7 40.9 72.7 0.7 3.0 3.7 1.0 1.8 0.8 2.0 0.2 8.8 2015-16 IND 81 34.8 41.8 37.1 86.0 1.0 6.0 7.0 4.1 2.8 1.9 3.3 0.4 23.1 2016-17 IND 75 35.9 46.1 39.3 89.8 0.8 5.8 6.6 3.3 2.7 1.6 2.9 0.4 23.7 2017-18 OKC 79 36.6 43.0 40.1 82.2 0.9 4.7 5.7 3.3 2.9 2.0 2.7 0.5 21.9 2018-19 OKC 77 36.9 43.8 38.6 83.9 1.4 6.8 8.2 4.1 2.8 2.2 2.7 0.4 28.0 2019-20 LAC 48 29.6 43.9 41.2 87.6 0.5 5.2 5.7 3.9 2.4 1.4 2.6 0.4 21.5 2020-21 LAC 54 33.7 46.7 41.1 86.8 0.8 5.8 6.6 5.2 2.4 1.1 3.3 0.4 23.3 2021-22 LAC 31 34.8 42.1 35.4 85.8 0.4 6.5 6.9 5.7 2.4 2.2 4.1 0.4 24.3 2022-23 LAC 56 34.6 45.7 37.1 87.1 0.8 5.3 6.1 5.1 2.8 1.5 3.1 0.4 23.8 2023-24 LAC 74 33.8 47.1 41.3 90.7 0.5 4.7 5.2 3.5 2.7 1.5 2.1 0.5 22.6 2024-25 PHI 41 32.5 43.0 35.8 81.4 0.6 4.8 5.3 4.3 2.5 1.8 2.6 0.5 16.2 2025-26 PHI 37 30.7 43.9 39.2 82.0 0.5 4.8 5.3 3.6 2.3 1.7 1.7 0.4 17.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.