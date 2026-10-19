Adroit de loin en présaison, Dylan Harper veut confirmer

Dylan Harper a montré dans sa première saison en NBA qu’il n’avait pas froid aux yeux. Le plus beau symbole de cette assurance a sans doute été sa campagne de playoffs, de son Game 3 du premier tour à Portland (27 points, 10 rebonds) à son dernier match face aux Knicks (25 points), sans oublier sa performance à OKC dans le Game 1 de la finale de conférence, ponctuée de 24 points, 11 rebonds, 7 interceptions et 6 passes décisives.

Qu’attendre de sa deuxième saison en NBA ? Le sophomore des Spurs a en tout cas profité de la présaison pour montrer qu’il était déjà en forme ! C’est en effet lui qui a été le meilleur marqueur de la franchise texane, avec 14,8 points en moyenne sur quatre matchs, dont une sortie à 19 points lors du dernier match face à Sacramento vendredi, à 7/12 au tir, dont 3/6 à 3-points.

Son adresse extérieure, c’est justement dans ce domaine que l’intéressé espère prouver qu’il peut encore progresser.

« J’ai travaillé là-dessus tout l’été, je n’ai donc aucune raison d’hésiter. Aucune raison de me retenir. Le plus important, c’est simplement de prendre les bons tirs au bon moment », a-t-il déclaré.

Une arme de plus à son arsenal

La saison dernière, il a tourné à un moyen 34 % de réussite à 3-points sur 2,6 tentatives par match. L’objectif est clairement de faire mieux cette saison et de franchir la barre des 35 %. La présaison lui a ainsi permis de dévoiler les progrès effectués durant l’intersaison. En quatre matchs, il a atteint 57 % de réussite sur 3,5 tentatives par match.

« Tout au long de la saison dernière, son tir extérieur s’est progressivement amélioré », a d’ailleurs reconnu son coach, Mitch Johnson. « C’est un jeune joueur au talent incroyable qui a vraiment mûri et qui a commencé à se forger de bonnes habitudes. »

Dans le dispositif dans lequel San Antonio veut évoluer cette saison, avec De’Aaron Fox, Stephon Castle et Dylan Harper sur les postes arrières, Devin Vassell à l’aile et Victor Wembanyama au poste 5, l’adresse extérieure sera primordiale pour maintenir un bon équilibre en attaque.

Avec trois joueurs capables de créer balle en main, mais aussi d’attaquer le cercle, les Spurs auront besoin d’espacer le jeu pour éviter que les défenses ne se regroupent dans la raquette. Et Dylan Harper devra apporter sa contribution pour ne pas devenir une cible privilégiée des systèmes défensifs adverses.

« Je pense que le tir en périphérie était un point important pour moi. Et je pense qu’il s’agit simplement de me sentir plus à l’aise avec mon tir, d’être plus à l’aise pour tirer en sortie de dribble, et d’essayer d’être aussi efficace que possible », a ajouté le fils de Ron Harper.

Le premier match face à Oklahoma City, mardi, sera l’occasion de mesurer ses progrès dans ce domaine.

Dylan Harper Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 SAS 69 22.6 50.5 34.3 75.6 0.8 2.6 3.4 3.9 2.0 0.8 1.4 0.3 11.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.