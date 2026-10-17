Les Spurs ont choisi : Fox, Castle et Harper débuteront ensemble

Les Spurs ont choisi leur formule pour défier le Thunder lors du premier match de la saison, mardi. Et Mitch Johnson a décidé de titulariser simultanément De’Aaron Fox, Stephon Castle et Dylan Harper.

« Nous prévoyons de débuter avec ce même groupe », a confirmé l’entraîneur de San Antonio, selon ESPN.

Les trois arrières seront accompagnés de Devin Vassell et Victor Wembanyama, seul intérieur du cinq majeur. Une association dont la cohabitation constituait déjà l’un des grands chantiers du staff durant la préparation.

Testée mercredi face aux Suns puis face aux Kings, cette formule a laissé entrevoir son potentiel.

« Quand ça a fonctionné, ça a vraiment fonctionné », a apprécié Victor Wembanyama. « Le plus important, c’est que j’ai des joueurs capables de manier le ballon tout autour de moi. Des gars à qui nous voulons confier le ballon et qui peuvent jouer le pick-and-roll avec moi. »

L’adresse extérieure comme principale inconnue

Mais cette association comporte aussi des risques. Face aux Suns, les Spurs n’ont inscrit que deux de leurs neuf tentatives à 3-points lorsque Fox, Castle et Harper partageaient le parquet. Et sur l’ensemble des 69 minutes disputées ensemble la saison dernière, dont 25 en Finals, les trois joueurs avaient accusé un différentiel de -47.

Cela n’a pas découragé Mitch Johnson, qui préfère aligner ses cinq meilleurs éléments plutôt que de sacrifier l’un de ses créateurs pour préserver un équilibre plus traditionnel.

« Nous avons un groupe talentueux, particulièrement sur les lignes arrière », souligne notamment De’Aaron Fox. « Quand nous rentrons nos tirs, cela permet aux autres de davantage attaquer le cercle. Nous pouvons écarter la défense et les équipes savent ce que nous voulons faire. Il n’y a aucun secret. Une grande partie de notre saison, et de ce que ce cinq peut accomplir, dépendra de notre adresse. »

Car avec trois joueurs capables de créer leur propre tir et de servir leurs partenaires, San Antonio espère multiplier les décalages autour de Victor Wembanyama. En espérant ne pas souffrir au rebond…

« Nous avons des joueurs capables de créer pour eux-mêmes et pour les autres. Nous essayons donc de générer le tir le plus facile possible », résume De’Aaron Fox.

Face aux Kings, les trois arrières ont d’ailleurs inscrit 19 points dès le premier quart-temps, remporté 42-18 par San Antonio. De quoi conforter Mitch Johnson dans son choix avant un premier test exigeant face au Thunder.