Une version haute pour la Nike Ja 4 !

Les finitions « high » sur les chaussures de basket, en particulier les modèles signatures ont progressivement disparu du marché, le marché (et les joueurs) privilégiant les modèles « Low ». C’est désormais un événement de voir une paire passer en finition haute, et c’est le cas pour la Nike Ja 4 !

La quatrième chaussure signature de Ja Morant est décidément mise à l’honneur par Nike, qui a déjà multiplié les coloris et placé le modèle dans la gamme « Nike By You » afin de pouvoir la customiser à son souhait. De plus, le design de cette Nike Ja 4 « High » a également été revu !

La paire est cette fois enveloppée d’une surface comportant des « mini piques » en TPU, avec une fermeture éclair remontant au niveau des lacets, traversant l’inscription « Call Twelve ». Le « swoosh » latéral, craquelé en noir et vert foncé, et accolé au renfort latéral en forme de « A », fait toujours apparaître la mention « JA ».

Pour le premier coloris de cette Ja 4 « High » on se rapproche (enfin) des couleurs de sa nouvelle équipe des Blazers avec une tige aux finitions principalement en noir. La paire est annoncée aux Etats-Unis pour le 31 octobre au prix de 180 dollars et fera partie de la gamme « Halloween 2026 » de la marque à la virgule.

(Via SneakerNews)