Ryan Conwell, le dernier pari du Heat qui séduit Erik Spoelstra

« Il a le profil d’un joueur capable non seulement de s’imposer en NBA malgré une sélection au deuxième tour de la Draft, mais aussi de trouver sa place et de contribuer à l’équipe. » Ce constat, Erik Spoelstra a dû le dresser plus d’une fois dans sa carrière tant le Heat s’est fait une spécialité de développer des joueurs sous-estimés à la Draft.

Le coach de Miami vise cette fois Ryan Conwell, drafté en juin dernier en 37e position par le Thunder, avant d’être envoyé en Floride en échange du malheureux Otega Oweh et d’un peu de cash.

Ce joueur sorti de Louisville, après de premières saisons universitaires à South Florida, Indiana State et Xavier, espère s’inscrire dans la lignée de Josh Richardson ou Pelle Larsson, exemples de joueurs du Heat qui ont su trouver leur place malgré leur statut à la Draft.

« C’est difficile pour ces joueurs. Beaucoup ne parviennent pas à s’imposer, pour une raison ou une autre. C’est souvent une question de compatibilité et de timing. Mais l’une des qualités essentielles, c’est la personnalité. Être capable de revenir chaque jour, d’apprendre et d’enchaîner les bonnes journées de travail. C’est une qualité qu’il possède », juge le coach.

Son rookie a pu le démontrer au cours d’une présaison démarrée en douceur, avant de s’affirmer davantage. Face aux Nets, il a signé 13 points (5/8 aux tirs dont 3/4 de loin) en sortie de banc, avant de compiler 21 points (9/17 aux tirs dont 3/7 de loin) et 7 passes pour conclure face au Magic.

Un shooteur déjà prêt pour la NBA ?

« On peut voir de quoi il est capable. À mesure qu’il prenait ses marques dans le match, on sentait son esprit de compétition, des deux côtés du terrain », note le coach après sa sortie à 22 points et 9 rebonds face aux Wolves, en parlant d’un shooteur « déjà exceptionnel ».

Une réputation que Ryan Conwell n’a pas toujours confirmée durant une présaison terminée avec seulement 29% de réussite à 3-points, bien loin des 38% d’adresse affichés en quatre saisons NCAA. Mais Erik Spoelstra voit au-delà de ces premières stats et semble convaincu que son rookie possède les qualités pour sanctionner les défenses NBA.

Cette dimension aura toute son importance cette saison, pour donner un maximum d’espace aux forces intérieures que sont Bam Adebayo et Giannis Antetokounmpo. Sa capacité à sanctionner derrière l’arc, mais aussi à créer ponctuellement pour les autres, pourrait ainsi en faire une option intéressante dans les rotations de Miami.

« On a rarement vu de jeunes joueurs arriver ici et figurer d’emblée parmi les meilleurs de l’équipe au tir, ou du moins être dans la discussion. En général, ils doivent d’abord s’adapter à la ligne à 3-points et à tout le reste. C’est un super shooteur. Nous connaissions déjà son esprit de compétition. C’est ce qui nous avait attirés chez lui lors du processus de Draft », note par ailleurs Erik Spoelstra.