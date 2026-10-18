Un nouveau défi se présente pour Bogdan Bogdanovic, désireux de rebondir après une saison très compliquée aux Clippers, marquée par les blessures (23 matchs disputés). C’est à Houston qu’il s’est engagé cet été pour un an et 3,5 millions de dollars, rejoignant un collectif armé pour jouer les premiers rôles dans la conférence Ouest.

Un choix mûrement réfléchi. Pour lui, Houston était le meilleur compromis, avec en prime une belle aventure humaine à vivre entre les vétérans comme Fred VanVleet, Kevin Durant, Marcus Smart, Steven Adams ou Clint Capela, et un noyau plus jeune emmené par Jabari Smith Jr, Amen Thompson et Alperen Sengün.

« Je pense que l’intérêt était mutuel. Ils avaient besoin de shooteurs, et je cherchais aussi l’endroit où je pourrais le mieux m’adapter. J’ai aimé le staff, la franchise et l’équipe. Je trouve que c’est l’une des plus talentueuses de la NBA », a-t-il déclaré. « En même temps, les Rockets ont une équipe qui mélange jeunesse et expérience, vétérans et jeunes joueurs. C’est très difficile de mettre tout ça ensemble… Il y avait toutes ces choses que j’aimais. C’est pourquoi je suis heureux et satisfait de faire partie de cette équipe ».

Une rigueur qui lui rappelle les Balkans

Bogdan Bogdanovic continue de prendre ses marques sous ses nouvelles couleurs. L’arrière a pour l’instant profité de chaque match de présaison pour monter en puissance, lors de la double confrontation face à Dallas puis lors de son dernier match face à OKC, avec 15 points à 5/8 à 3-points, 6 rebonds et 1 passe décisive en 15 minutes.

Il en profite également pour s’acclimater à son nouvel entraîneur. Et le joueur souligne la rigueur et l’éthique de travail d’Ime Udoka, qui lui rappellent les méthodes des entraîneurs des Balkans…

« Udoka est un entraîneur très exigeant et il me rappelle beaucoup les entraîneurs de notre région », a-t-il notamment souligné. « J’apprécie sa façon de travailler et la manière dont il dirige l’équipe. C’est un véritable leader et je pense que je m’intégrerai bien dans son système ».

Une exigence qui ne devrait donc pas dépayser Bogdan Bogdanovic, habitué à cette culture du travail depuis ses années européennes, notamment sous les ordres de Zeljko Obradovic au Fenerbahçe.

Bogdan Bogdanovic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 SAC 78 27.9 44.6 39.2 84.0 0.4 2.5 2.9 3.3 2.2 0.9 1.6 0.2 11.8 2018-19 SAC 70 27.8 41.8 36.0 82.7 0.6 2.9 3.5 3.8 2.0 1.0 1.7 0.2 14.1 2019-20 SAC 61 28.9 44.0 37.2 74.1 0.4 3.0 3.4 3.4 2.2 1.0 1.7 0.2 15.1 2020-21 ATL 44 29.7 47.3 43.8 90.9 0.5 3.2 3.6 3.3 2.3 1.1 1.2 0.3 16.4 2021-22 ATL 63 29.3 43.1 36.8 84.3 0.5 3.5 4.0 3.1 2.1 1.1 1.1 0.2 15.1 2022-23 ATL 54 27.9 44.7 40.6 83.1 0.4 2.6 3.1 2.8 1.6 0.8 1.2 0.3 14.0 2023-24 ATL 79 30.4 42.8 37.4 92.1 0.7 2.8 3.4 3.1 2.3 1.2 1.4 0.3 16.9 2024-25 ATL/LAC 54 25.0 42.7 36.3 87.9 0.4 2.5 2.9 2.7 2.4 0.8 1.4 0.2 10.8 2025-26 LAC 23 19.7 38.8 34.7 80.0 0.3 2.3 2.6 2.2 2.0 0.4 1.2 0.1 7.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.