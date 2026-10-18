Le Jazz rappelle Tony Bradley à la rescousse

À peine libéré par les Knicks, Tony Bradley a déjà retrouvé une équipe. Selon Shams Charania, d’ESPN, le pivot de 28 ans a été récupéré par le Jazz via le système des « waivers », quelques jours après avoir été sacrifié par New York dans la course aux dernières places de l’effectif.

Un retour aux sources pour l’ancien intérieur de North Carolina, sélectionné en 28e position de la Draft 2017 par les Lakers, avant d’être immédiatement envoyé à Utah. Il y avait passé ses trois premières saisons NBA, disputant 70 rencontres avant de poursuivre sa carrière à Philadelphie, Oklahoma City, Chicago, Indiana puis Atlanta.

Pour le Jazz, cette arrivée répond surtout à un besoin immédiat. Après le transfert de Walker Kessler aux Lakers, la franchise doit composer avec les blessures de Jusuf Nurkic et Kyle Filipowski. Ce dernier poursuit sa rééducation après une opération d’une hernie discale, sans date de retour annoncée.

Dans ces conditions, Tony Bradley pourrait rapidement trouver sa place dans la rotation intérieure, aux côtés de Jaxson Hayes et Mo Bamba.

Son contrat n’étant pas intégralement garanti, il devra toutefois convaincre le Jazz de le conserver durablement. Mais à quelques jours de la reprise, Utah récupère au moins un intérieur expérimenté, qui connaît déjà la maison.

Tony Bradley Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 UTH 9 3.2 27.3 0.0 100.0 0.4 0.8 1.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.9 2018-19 UTH 3 12.0 50.0 0.0 50.0 3.0 2.0 5.0 0.3 2.0 0.7 1.0 0.7 5.7 2019-20 UTH 58 11.4 66.7 100.0 65.2 1.9 2.7 4.6 0.4 2.0 0.2 0.5 0.6 4.9 2020-21 PHI/OKC 42 16.3 66.5 0.0 69.1 2.0 3.7 5.7 0.9 1.5 0.4 0.8 0.7 7.1 2021-22 CHI 55 10.0 58.5 0.0 65.5 1.2 2.2 3.4 0.5 1.1 0.2 0.6 0.6 3.0 2022-23 CHI 12 2.8 50.0 60.0 100.0 0.1 0.8 0.9 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 1.6 2024-25 IND 14 8.1 64.4 33.3 33.3 1.3 1.7 3.0 0.4 0.8 0.1 0.4 0.6 4.4 2025-26 IND/ATL 41 11.0 54.7 50.0 74.4 1.5 1.4 2.8 0.5 1.5 0.1 0.4 0.2 4.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.