Darko Rajakovic pioche des idées chez Pedro Martinez

Pour progresser, il faut aussi savoir s’inspirer des autres et Darko Rajakovic l’a bien compris.

« Le coaching, c’est un processus continu, à l’image du sport en lui-même », estime le technicien serbe. « On cherche toujours des moyens de s’améliorer. Le jeu évolue, les joueurs évoluent… Chaque saison est une nouvelle histoire et chaque été j’essaie de trouver le temps d’analyser notre équipe, mais aussi les tendances mondiales. »

À l’aube de sa quatrième saison avec les Raptors, Darko Rajakovic s’est notamment tourné vers l’Espagne pour chercher de nouvelles idées et ainsi faire évoluer son équipe. Accueillant pour cela Pedro Martinez, le coach du Real Madrid, venu à ses côtés à Las Vegas pour échanger méthodes de travail et approche du jeu.

« J’aime étudier les entraîneurs en Europe, observer ce qu’ils mettent en place et voir ce qu’on peut en tirer et apprendre d’eux », révèle le patron de Toronto. « On a pu recevoir la visite de l’un des meilleurs entraîneurs européens, Pedro Martinez. Il a passé quelques jours avec nous à Las Vegas et c’était une expérience géniale. Il entraînait Valence la saison dernière et c’était la meilleure attaque d’Euroligue. »

Une référence en Europe… et en NBA

Même s’il a passé la majeure partie de sa carrière d’entraîneur aux États-Unis, Darko Rajakovic n’hésite pas à s’inspirer de ce qui se fait de mieux en Europe pour innover en NBA.

Et Pedro Martinez a effectivement marqué les esprits la saison dernière, avec un deuxième titre de champion d’Espagne à Valence, après celui de 2017, mais aussi le trophée de Coach de l’année en Euroleague. Sous ses ordres, le club espagnol affichait notamment la meilleure attaque de la compétition, avec 90,9 points par match.

De quoi séduire Darko Rajakovic, dont les principes offensifs présentent plusieurs similitudes avec ceux de son homologue espagnol. Les deux techniciens privilégient ainsi le mouvement permanent et la circulation rapide du ballon, avec notamment cette philosophie de l’attaque « 0,5 seconde » chère au coach des Raptors, qui pousse les joueurs à prendre une décision presque instantanément à la réception du ballon.

« On a passé des heures à discuter et nous sommes toujours en contact. C’était un échange d’idées et on utilise d’ailleurs certains de ces principes. Quand on a joué avec notre équipe de Summer League, il a aussi emporté quelques-unes de ces idées avec lui à Madrid », conclut Darko Rajakovic, qui a prolongé au Canada cet été.

Pedro Martinez est d’ailleurs une référence qui dépasse largement Toronto puisque Kenny Atkinson, le coach des Cavaliers, avait lui aussi expliqué que les entraîneurs NBA pouvaient apprendre de son travail.