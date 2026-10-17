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Devin Carter décroche un « two-way contract » à Boston

Publié le 17/10/2026 à 16:45 Twitter Facebook

NBA – Treizième choix de la Draft 2024, Devin Carter va tenter de relancer sa carrière chez les Celtics.

devin carter

Devin Carter a convaincu les Celtics de le conserver, puisque selon HoopsHype, Boston va convertir son invitation au training camp en « two-way contract ». L’ancien meneur des Kings décroche le 3e et dernier contrat de ce type aux côtés d’Amari Williams et Dillon Mitchell, et il sait qu’à Boston, il y aura des opportunités de se montrer.

Malade pendant une partie de la présaison, Devin Carter a marqué des points dès sa première apparition sous le maillot de Boston. C’était le 8 octobre face à Cleveland avec 17 points, 5 rebonds et 3 passes en é5 minutes. Une prestation suffisante pour convaincre les dirigeants de miser sur son potentiel.

Très bon défenseur et rebondeur pour son poste à l’université, Devin Carter se retrouve dans la même position qu’un Cam Whitmore ou Dillon Jones, passés de premier tour de Draft avec un contrat garanti à simple «two-way contract.»

Devin CarterPourcentageRebonds
SaisonEquipeMJMinTirs3ptsLFOffDefTotPdFteIntBpCtPts
2024-25SAC3611.037.029.559.10.51.62.11.11.10.60.50.13.8
2025-26SAC3818.441.426.371.30.92.33.32.71.30.91.40.28.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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Coordinateur éditorial du site Fabrice Auclert

Depuis 1994, Fabrice encadre la rédaction de Basket USA. Editeur, il co-dirige une agence de presse qui fournit du contenu pour la presse spécialisée (sciences, sport, politique, high-tech, automobile...).
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