Devin Carter décroche un « two-way contract » à Boston

Devin Carter a convaincu les Celtics de le conserver, puisque selon HoopsHype, Boston va convertir son invitation au training camp en « two-way contract ». L’ancien meneur des Kings décroche le 3e et dernier contrat de ce type aux côtés d’Amari Williams et Dillon Mitchell, et il sait qu’à Boston, il y aura des opportunités de se montrer.

Malade pendant une partie de la présaison, Devin Carter a marqué des points dès sa première apparition sous le maillot de Boston. C’était le 8 octobre face à Cleveland avec 17 points, 5 rebonds et 3 passes en é5 minutes. Une prestation suffisante pour convaincre les dirigeants de miser sur son potentiel.

Très bon défenseur et rebondeur pour son poste à l’université, Devin Carter se retrouve dans la même position qu’un Cam Whitmore ou Dillon Jones, passés de premier tour de Draft avec un contrat garanti à simple «two-way contract.»

Devin Carter Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 SAC 36 11.0 37.0 29.5 59.1 0.5 1.6 2.1 1.1 1.1 0.6 0.5 0.1 3.8 2025-26 SAC 38 18.4 41.4 26.3 71.3 0.9 2.3 3.3 2.7 1.3 0.9 1.4 0.2 8.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.