Devin Carter décroche un « two-way contract » à Boston

Devin Carter a convaincu les Celtics de le conserver, puisque selon HoopsHype, Boston va convertir son invitation au training camp en « two-way contract ». L’ancien meneur des Kings décroche le 3e et dernier contrat de ce type aux côtés d’Amari Williams et Dillon Mitchell, et il sait qu’à Boston, il y aura des opportunités de se montrer.
Malade pendant une partie de la présaison, Devin Carter a marqué des points dès sa première apparition sous le maillot de Boston. C’était le 8 octobre face à Cleveland avec 17 points, 5 rebonds et 3 passes en é5 minutes. Une prestation suffisante pour convaincre les dirigeants de miser sur son potentiel.
Très bon défenseur et rebondeur pour son poste à l’université, Devin Carter se retrouve dans la même position qu’un Cam Whitmore ou Dillon Jones, passés de premier tour de Draft avec un contrat garanti à simple «two-way contract.»
|Devin Carter
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2024-25
|SAC
|36
|11.0
|37.0
|29.5
|59.1
|0.5
|1.6
|2.1
|1.1
|1.1
|0.6
|0.5
|0.1
|3.8
|2025-26
|SAC
|38
|18.4
|41.4
|26.3
|71.3
|0.9
|2.3
|3.3
|2.7
|1.3
|0.9
|1.4
|0.2
|8.9
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.