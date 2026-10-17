Le « Mamu package », la nouvelle arme de JJ Redick aux Lakers

Sandro Mamukelashvili a profité de la présaison pour convaincre son entraîneur de lui réserver des systèmes spécifiques. Entre son adresse extérieure, sa qualité de passe et sa capacité à accélérer le jeu, l’intérieur géorgien pourrait devenir une pièce importante de la rotation des Lakers.

Walker Kessler doit protéger le cercle et contrôler le rebond. Kevon Looney apporte son expérience, ses écrans et son sens du placement. «El Mamu» permet, lui, aux Lakers de changer totalement de registre.

Séduit par son profil atypique, JJ Redick a préparé un ensemble de systèmes spécialement destinés au Géorgien : le « Mamu package ». Une manière d’exploiter un intérieur capable de tirer, de passer et même de lancer la contre-attaque.

« C’est un joueur qui prend très rapidement ses décisions », souligne JJ Redick. « Avec lui, nous avons réussi à conserver un bon spacing. C’est vraiment un excellent connecteur. »

Mamukelashvili autorisé à lancer la contre-attaque

Auteur de 15 points face à Denver, Mamukelashvili a notamment trouvé son rythme dans le troisième quart-temps, avec trois paniers à 3-points inscrits en quelques minutes. Mais son influence ne se limite pas à son adresse extérieure.

« Nous l’encourageons vraiment, lorsqu’il prend un rebond défensif, à lancer lui-même notre jeu de transition », poursuit son entraîneur. « Il peut accélérer notre rythme et prendre d’excellentes décisions. »

Utilisé au poste cinq, l’ancien Raptor oblige également les défenses à modifier leurs habitudes. Les adversaires ont fréquemment choisi de placer un ailier sur lui afin d’éviter de laisser leur pivot défendre loin du cercle.

« La plupart des équipes ont changé leurs matchups pendant cette présaison. Ce n’est pas comme s’il était simplement défendu par le pivot adverse et que nous pouvions multiplier les pick-and-pop. Nous avons bien identifié les décalages, et sa capacité à enchaîner avec l’action suivante a été très bonne. »

« La première option, c’est de tirer »

Face à la défense de zone des Nuggets, JJ Redick a notamment dessiné une remise en jeu après temps-mort dans laquelle Mamukelashvili devait prendre une décision depuis l’aile. « Son travail consistait à décider rapidement, et la première option était de tirer. Mais nous avions également prévu de pouvoir renverser le ballon vers Austin Reaves, qui a finalement obtenu un tir à 3-points complètement ouvert. »

Même si l’action s’est conclue par un bon tir, Redick a immédiatement rappelé son intérieur à l’ordre. « Je lui ai dit pendant le temps-mort : “Je vais encore te le rappeler, mais la première option, c’est de tirer.” Il m’a répondu que j’avais raison. Je lui ai alors fait remarquer qu’il n’avait même pas regardé le cercle ! Puis il a marqué trois paniers à 3-points de suite. »

Une anecdote qui résume la mission du technicien : conserver les instincts de passeur de Mamukelashvili, tout en le poussant à exploiter davantage son propre talent. « Parfois, il faut simplement lui rappeler : “Tu es un très bon basketteur, alors tire.” Sa vitesse d’analyse est vraiment très élevée. Je pense qu’il va énormément nous aider, aussi bien sur demi-terrain qu’en transition. »

Le « Mamu package » doit offrir aux Lakers une source de création supplémentaire lorsque Luka Doncic et Austin Reaves sont particulièrement surveillés, mais aussi une manière différente d’utiliser leurs intérieurs.