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Les Clippers offrent un « two-way contract » à Cam Christie

Publié le 17/10/2026 à 11:46 Twitter Facebook

NBA – Présent à Los Angeles depuis deux ans, Cam Christie va y vivre sa troisième saison dans la ligue, puisque les Clippers l’ont récupéré après l’avoir pourtant coupé en cours de semaine.

Cam ChristieRevoilà déjà Cam Christie chez les Clippers. Libéré mercredi, ESPN révèle qu’il est directement récupéré par la franchise californienne qui, comme murmuré ces dernières heures, lui a offert un « two-way contract ».

À 21 ans, le petit frère de Max Christie partagera donc son temps entre la NBA et la G-League, avec la ferme intention de prouver à ses dirigeants qu’il peut faire partie de l’avenir à court et moyen terme de Los Angeles.

Drafté au second tour en 2024, plus exactement en 46e position, Cam Christie n’a pas franchement brillé pour ses deux premières années chez les Clippers (2.6 points et 1.3 rebond), mais il n’a pas non plus vraiment eu sa chance (8 minutes et 68 matchs). Mais au sein de la franchise, on se dit toutefois qu’il a du potentiel et que le contexte sera peut-être meilleur en cette nouvelle saison.

Avec plus d’opportunités de se montrer et de prendre confiance en G-League, le joueur de 21 ans pourrait en tout cas s’en servir pour convaincre Tyronn Lue de lui accorder du temps de jeu et un plus grand rôle « chez les grands ».

Cam ChristiePourcentageRebonds
SaisonEquipeMJMinTirs3ptsLFOffDefTotPdFteIntBpCtPts
2024-25LAC134.529.215.450.00.20.70.90.50.30.40.20.11.4
2025-26LAC558.738.124.576.00.31.11.40.60.30.30.40.12.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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Rédacteur Florian Benfaid

Parmi les oiseaux de nuit de la rédaction, Florian a rejoint Basket USA en 2020. Une année marquée par la disparition de Kobe Bryant, le joueur qui lui a transmis sa passion pour la NBA.
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