Les Clippers offrent un « two-way contract » à Cam Christie

Revoilà déjà Cam Christie chez les Clippers. Libéré mercredi, ESPN révèle qu’il est directement récupéré par la franchise californienne qui, comme murmuré ces dernières heures, lui a offert un « two-way contract ».

À 21 ans, le petit frère de Max Christie partagera donc son temps entre la NBA et la G-League, avec la ferme intention de prouver à ses dirigeants qu’il peut faire partie de l’avenir à court et moyen terme de Los Angeles.

Drafté au second tour en 2024, plus exactement en 46e position, Cam Christie n’a pas franchement brillé pour ses deux premières années chez les Clippers (2.6 points et 1.3 rebond), mais il n’a pas non plus vraiment eu sa chance (8 minutes et 68 matchs). Mais au sein de la franchise, on se dit toutefois qu’il a du potentiel et que le contexte sera peut-être meilleur en cette nouvelle saison.

Avec plus d’opportunités de se montrer et de prendre confiance en G-League, le joueur de 21 ans pourrait en tout cas s’en servir pour convaincre Tyronn Lue de lui accorder du temps de jeu et un plus grand rôle « chez les grands ».

Cam Christie Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 LAC 13 4.5 29.2 15.4 50.0 0.2 0.7 0.9 0.5 0.3 0.4 0.2 0.1 1.4 2025-26 LAC 55 8.7 38.1 24.5 76.0 0.3 1.1 1.4 0.6 0.3 0.3 0.4 0.1 2.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.