Après Bob Pettit, les Hawks pleurent désormais Cliff Hagan

Les Hawks sont une nouvelle fois en deuil. Fin septembre, ils apprenaient le décès de Bob Pettit à 93 ans. Quelques semaines plus tard, ils perdent Cliff Hagan, une autre figure emblématique des Hawks de Saint-Louis dans les années 1950 et 1960. Il avait 94 ans.

En NBA, « Li’l Abner » n’aura évolué que chez les Hawks, pendant dix ans (18 points, 6.9 rebonds, 3 passes de moyenne). Après une année loin des parquets, il rejoindra ensuite les Dallas Chaparrals en ABA pendant trois saisons (15.1 points, 4.7 rebonds, 4.3 passes), achevant son parcours avec la double casquette de joueur-entraîneur.

Intronisé au Hall of Fame en 1978, Cliff Hagan a notamment remporté le titre NBA en 1958 avec les Hawks de Bob Pettit, terminant meilleur marqueur de l’ensemble des playoffs (27.7 points, 10.5 rebonds), devant son illustre coéquipier. Les deux hommes avaient alors dominé les Celtics en six manches.

Quintuple All-Star et deux fois membre de la All-NBA Second Team, il était notamment réputé pour son redoutable tir en crochet, qu’il maîtrisait des deux mains. Un geste qui avait même inspiré un certain Kareem Abdul-Jabbar, futur maître du « skyhook » !

Échangé contre Bill Russell !

Cliff Hagan avait aussi remporté un titre NCAA avec Kentucky en 1951, où son #6 a été retiré. Légende des Wildcats, l’ancien ailier était ensuite revenu dans son université pour y occuper le poste de directeur sportif pendant plus d’une décennie. Son nom avait également été donné au stade de baseball de l’université, aujourd’hui démoli.

Enfin, Cliff Hagan, drafté par Boston en 1953, fait partie des joueurs impliqués dans l’un des échanges les plus célèbres de l’histoire de la NBA. En 1956, les Celtics l’envoient ainsi à Saint-Louis avec Ed Macauley pour récupérer les droits sur Bill Russell !

Deux ans plus tard, il prendra donc sa revanche sur Boston et son futur pivot de légende en remportant le titre NBA. Le seul de l’histoire des Hawks, malgré leur déménagement à Atlanta.