Jusqu’à 4 600 dollars la place : les Valkyries font flamber les Finals WNBA

Le succès des Valkyries se mesure aussi au prix des billets ! Alors que Golden State s’apprête à accueillir Atlanta pour les Finals WNBA, les tarifs des places atteignent des sommets sur le marché de la revente.

Selon le San Francisco Chronicle, le prix moyen d’une place pour le Game 1 est ainsi plus de quatre fois supérieur à celui du premier match des Finals 2025 entre Las Vegas et Phoenix, d’après les données de StubHub. Il est également trois fois plus élevé qu’en 2024, lors du duel entre New York et Minnesota.

Pour assister à la première rencontre, samedi au Chase Center, il fallait débourser au minimum 228 dollars jeudi après-midi. Et encore, à ce tarif, il s’agissait d’une place debout, tout en haut de la salle !

Pour un vrai siège dans les tribunes inférieures, les prix oscillaient entre 448 et 1 108 dollars. Et pour un éventuel Game 7, le 31 octobre, certaines places à proximité du parquet étaient déjà proposées entre 3 200 et 4 600 dollars.

D’après StubHub, il s’agit des Finals WNBA les plus chères depuis au moins six ans, avec un prix moyen plus de deux fois supérieur au précédent record de 2024.

Jusqu’à 250% d’augmentation pour les abonnés

La flambée ne concerne pas seulement les plateformes de revente. Les Valkyries ont elles-mêmes considérablement augmenté leurs tarifs pour les playoffs.

Un abonné interrogé par le quotidien californien expliquait ainsi payer 50 dollars par match en saison régulière, puis 65 dollars au premier tour, 95 dollars en demi-finales et désormais 175 dollars pour les Finals. Soit une augmentation de 250% !

Une politique assumée par Jess Smith, la présidente de la franchise, qui avait expliqué dès septembre vouloir adapter les prix à la demande. « Pour n’importe quel événement, comme un concert ou un festival, tout dépend de la demande pour l’expérience proposée », justifiait-elle. « La demande est très forte pendant les playoffs, et nous devons aussi nous assurer que cette valeur reste autant que possible dans notre écosystème. »

Autrement dit, plutôt que de laisser les revendeurs profiter de billets initialement proposés à bas prix, Golden State entend récupérer directement une partie de cette manne financière.

« Nous construisons un produit et nous voulons fixer son prix en conséquence. C’est le meilleur basket à regarder actuellement, et c’est à nous de faire fonctionner ce modèle économique. »

Le revers de la médaille pour les supporters

Cette flambée confirme l’incroyable réussite commerciale des Valkyries, qui ont disputé toutes leurs rencontres à domicile à guichets fermés depuis leur création.

Avec plus de 12 000 abonnés, la franchise californienne a même dû interrompre la commercialisation de ses abonnements. Elle vient également de devenir la première équipe féminine à générer 100 millions de dollars de revenus sur une saison.

Mais cette réussite a son revers : les supporters les plus fidèles doivent désormais dépenser beaucoup plus pour accompagner Gabby Williams, Janelle Salaün et leurs coéquipières dans leur quête du titre.

Un phénomène qui rappelle la flambée des prix lors des dernières Finals NBA à New York, même si les montants restent encore très éloignés de ceux pratiqués au Madison Square Garden.