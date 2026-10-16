Aliyah Boston a joué toute la saison avec une blessure au ménisque

Le temps est à la récupération pour Aliyah Boston. Essentielle cette saison pour Indiana, malgré une blessure persistante au genou, l’intérieure va enfin pouvoir souffler après l’élimination du Fever au premier tour des playoffs.

Après un exercice 2026 particulièrement chargé, entre le Fever et Team USA, avec qui elle a remporté la Coupe du Monde, l’intérieure a été opérée avec succès d’une déchirure du ménisque mercredi.

Une blessure qu’elle avait contractée en février dans la ligue privée Unrivaled, et malgré laquelle elle a disputé 40 des 44 matchs de saison régulière d’Indiana. Une situation particulière pour la joueuse choisie en première position de la Draft 2023, habituée depuis ses débuts en WNBA à enchaîner les rencontres sans pépin physique majeur.

« J’ai commencé l’année avec beaucoup d’incertitudes », a-t-elle déclaré. « Lors de certains matchs, je pense avoir été quelque peu limitée et, comme vous le savez, j’ai ensuite manqué plusieurs rencontres. Cela a vraiment été un changement pour moi, car j’adore la compétition et jouer, et je déteste rester sur le banc. Cette situation a donc forcément eu un impact, mais nous sommes allées au bout de la saison, alors j’en suis toujours reconnaissante. »

« Je vais continuer à développer mon tir »

Désormais, elle se concentre sur sa rééducation, déjà entamée avec le staff médical du Fever. En parallèle de sa récupération, elle compte bien capitaliser sur ses progrès offensifs, notamment à 3-points, où elle a affiché une superbe progression en 2026, avec 40,6 % de réussite derrière l’arc.

« C’était extrêmement important. Je me souviens que, la saison dernière, au moment d’aborder l’intersaison, c’était l’un des principaux sujets dont j’avais discuté avec le staff : je voulais élargir ma palette offensive et pouvoir tirer de plus loin », a-t-elle ainsi expliqué. « J’ai donc énormément travaillé là-dessus. Voir ces tirs rentrer cette saison a été une étape majeure pour moi. Je vais maintenant continuer à développer cet aspect de mon jeu. »

Sa capacité à confirmer ses progrès à 3-points pourrait offrir une dimension supplémentaire à l’attaque du Fever la saison prochaine. D’ici là, Aliyah Boston espère avoir pleinement récupéré de son opération et pouvoir aborder le prochain exercice sans cette douleur au genou qui l’a accompagnée pendant de longs mois.