À Memphis, les nouveaux Grizzlies veulent déjouer les pronostics

Lors de cette présaison, le retour de Desmond Bane au FedExForum, le 7 octobre dernier, a illustré l’ampleur de la transformation opérée à Memphis. En face de l’ancien arrière des Grizzlies, désormais joueur du Magic, seuls quelques visages familiers subsistaient : Zach Edey, GG Jackson, Jaylen Wells, Scotty Pippen Jr. et Cam Spencer.

« Presque toute l’équipe est partie », avait constaté Desmond Bane. « Beaucoup de joueurs avec lesquels je suis arrivé ne sont plus là, donc c’est différent. »

Ja Morant, Jaren Jackson Jr., John Konchar, Tyus Jones, Kyle Anderson ou Santi Aldama ont quitté le Tennessee. De l’effectif qui avait terminé deux fois à la deuxième place de l’Ouest, en 2022 et 2023, il ne reste plus personne !

La fin de la génération « Next Gen »

Desmond Bane a pourtant longtemps imaginé remporter un titre avec Memphis. Après ses trois premières saisons, cet objectif paraissait même crédible. Mais cette génération prometteuse n’a jamais concrétisé ses ambitions.

« Next Gen, c’était notre devise », se souvient-il. « L’époque ‘Grit and Grind’ avait créé sa propre identité et nous voulions faire la même chose. Nous n’avons pas accompli ce qu’ils ont réussi à faire, mais je pense que nous avons tout de même représenté une période positive dans l’histoire du basket à Memphis. »

Après un début de saison 2024/25 encourageant, les Grizzlies se sont progressivement effondrés. Taylor Jenkins a été licencié, avant que Desmond Bane, Jaren Jackson Jr. puis Ja Morant ne soient successivement transférés.

La saison dernière s’est achevée avec seulement 25 victoires, le plus faible total de la franchise depuis 2018. Les projections pour la campagne 2026/27 restent donc modestes.

Cedric Coward ne cherche pas à esquiver le sujet. « Personne ne veut être traité de loser », rappelle-t-il. « Beaucoup de gens disent que nous allons perdre. Personne ne veut être associé à ça. »

Cam Spencer connaît déjà ce sentiment. Présent depuis deux saisons, l’ancien champion NCAA ne souhaite pas revivre un exercice aussi frustrant. « Perdre, c’est horrible. Cela gâche pratiquement tous les aspects de votre vie », confie-t-il. « Mais il faut aussi réfléchir sur le long terme et garder une vue d’ensemble. »

Le joueur refuse toutefois de parler de reconstruction. Selon lui, les standards restent élevés, voire davantage encore depuis la prise de fonctions de Tuomas Iisalo.

Vitesse, défense et rebond comme nouvelle identité

Le projet construit par Zach Kleiman et Tuomas Iisalo repose sur un basket physique, rapide et agressif.

Memphis veut devenir l’une des meilleures équipes de la NBA au rebond, multiplier les possessions bonus et courir dès que l’occasion se présente. Avec une pression défensive constante et une recherche permanente du jeu rapide, les Grizzlies veulent ainsi imposer leur rythme.

Cette approche doit mettre en valeur Zach Edey, Cedric Coward et Cam Boozer, 3e choix de la Draft 2026. Les Grizzlies comptent également sur l’expérience de Ty Jerome, Isaiah Stewart et Jerami Grant, tandis que GG Jackson et Jaylen Wells ont déjà décroché une place dans une « All-Rookie Team ».

Reste désormais à transposer cette agressivité en saison régulière…

« Nous avons un groupe qui a beaucoup de choses à prouver », estime Cam Spencer. « Nous sommes sous-estimés de nombreuses façons. Nous allons jouer chaque soir avec une motivation que beaucoup d’équipes n’auront pas. »

Cedric Coward partage cette confiance. Aucun mot d’ordre particulier n’a toutefois été fixé dans le vestiaire : les joueurs veulent simplement laisser leurs performances répondre aux prédictions.

« Nous savons qui nous sommes et ce dont nous sommes capables », conclut l’ailier. « Notre objectif est d’aller sur le terrain et de nous donner raison. Si nous y parvenons, nous donnerons tort à tous les autres. »