Des débuts prometteurs pour Mikel Brown Jr. avec les Nets

Blessé à la cheville, Mikel Brown Jr. n’avait pas pu disputer les trois premiers matchs de présaison des Nets, mais il était enfin en tenue pour le déplacement à Miami. Le rookie de Brooklyn a ainsi disputé 18 minutes en sortie de banc, compilant 15 points à 4/7 au tir, dont 2/5 à 3-points, et un parfait 5/5 aux lancers francs.

« Je me sens super bien », assure-t-il après le match. « J’étais impatient de jouer car j’attendais ça depuis un moment. Je suis content de voir que tout ce travail porte ses fruits. Je vais continuer de m’investir et rester prêt. »

Pour cette première sortie, l’ancien joueur de Louisville a montré plusieurs facettes de son jeu offensif, entre son adresse extérieure et sa capacité à provoquer des fautes. Il a également distribué trois passes décisives, pour un seul ballon perdu. De quoi réussir ses premiers pas, malgré la nette domination du Heat.

Une absence bénéfique pour poursuivre son apprentissage

Pour mieux trouver ses coéquipiers dès ses premières minutes avec eux, Mikel Brown Jr. a su tirer profit de sa période de convalescence. Pendant son absence, il ne s’est pas contenté de soigner sa cheville : il a également profité des trois premières rencontres pour observer ses partenaires et apprendre leurs habitudes sur le terrain.

« C’est différent parce qu’en match, vous êtes confrontés à d’autres systèmes de jeu, mais il s’agit juste de voir les petits détails : où les gars aiment recevoir le ballon. Surtout en tant que meneur, vous voulez leur offrir autant de paniers faciles que possible », explique-t-il.

Il reste désormais une semaine aux Nets pour peaufiner les derniers détails avant leur premier match de saison régulière, face aux Hornets. Si son temps de jeu a été limité pour ses débuts, Mikel Brown Jr. ne sait pas encore si cette précaution sera maintenue face à Charlotte. En attendant, pas question de lever le pied.

« L’entraîneur va me parler, ainsi que le staff, mais jusque-là, je vais y aller à fond sans ralentir », assure-t-il. « Je vais simplement rester qui je suis et jouer dur. Ils m’ont dit de jouer dur et de tout donner parce qu’ils savent ce que je peux apporter des deux côtés du terrain. Ils veulent voir ça à chaque rencontre. »