LeBron James voit du très lourd au Heat

Dans le dernier épisode de son podcast Mind the Game, LeBron James s’est montré particulièrement optimiste au moment de parler du potentiel d’une franchise qu’il connaît bien, à savoir le Heat, pour y avoir joué pendant quatre ans (2010-2014) et pour avoir failli y revenir cet été.

Emmené notamment par son capitaine Bam Adebayo et le nouveau venu Giannis Antetokounmpo, Miami affiche de grandes ambitions cette saison et le « King » se méfie sérieusement du groupe d’Erik Spoelstra.

« Ils vont être sacrément forts », prévient-il sur la compatibilité entre Giannis Antetokounmpo, Bam Adebayo et le reste de l’effectif floridien. « On a tous vu ce que Bam a été capable de faire ces dernières saisons. Il a même commencé à shooter beaucoup plus à 3-points. On sait que Giannis a besoin d’espace, qu’il en veut et qu’il en crée. C’est là qu’il est très bon : quand il peut attaquer le cercle ou s’infiltrer dans les espaces, avec des gars autour de lui pour étirer le jeu. Donc la capacité de Bam à désormais shooter à longue distance va beaucoup aider. »

Une défense qui s’annonce monstrueuse

Défensivement, LeBron James estime surtout que le Heat possède un potentiel impressionnant, avec Giannis Antetokounmpo et Bam Adebayo bien sûr, mais aussi d’autres joueurs capables de peser de ce côté du parquet.

« Défensivement, ils vont être sacrément bons. Regardez [Andrew] Wiggins, regardez Bam [Adebayo], regardez Giannis [Antetokounmpo], regardez Davion Mitchell… Que des gars dont c’est la spécialité. Ils vont être monstrueux », poursuit l’ailier de Philadelphie, convaincu que son ancien entraîneur saura trouver le bon équilibre entre tous ces talents. « En plus, vous avez [Erik Spoelstra] sur le banc. Il sait placer chaque pièce au bon endroit au bon moment. Puis, vous ajoutez Klay [Thompson] qui, je pense, offre à Bam une vraie garantie, en mode : ‘OK, j’ai un peu plus d’espace.’ Pareil avec Tim Hardaway Jr. »

Mais au-delà des qualités individuelles et de la complémentarité entre les principaux joueurs de Miami, LeBron James apprécie l’expérience dont dispose la formation de South Beach. Ainsi que son caractère, tandis que l’arrivée de Bobby Portis devrait apporter un supplément de combativité et de vécu dans les grands rendez-vous.

« Bobby Portis est l’un de mes joueurs préférés. Je l’adore, c’est vraiment l’un de mes joueurs préférés », détaille le quadruple MVP. « Il apporte du caractère et c’est un gagnant, un champion NBA supplémentaire. Il est déjà allé au bout, il sait ce qu’exige une longue campagne de playoffs. Donc c’est une équipe très intéressante. On verra comment tout ça se met en place, mais je suis convaincu que ça va fonctionner. »

Un enthousiasme d’autant plus intéressant que LeBron James aurait pu participer à cette nouvelle aventure floridienne. Il devra finalement tenter de contrarier les ambitions de son ancienne équipe avec les Sixers…

LeBron James Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2003-04 CLE 79 39.6 41.7 29.0 75.4 1.3 4.2 5.5 5.9 1.9 1.6 3.5 0.7 20.9 2004-05 CLE 80 42.3 47.2 35.1 75.0 1.4 6.0 7.4 7.2 1.8 2.2 3.3 0.7 27.2 2005-06 CLE 79 42.5 48.0 33.5 73.8 0.9 6.1 7.0 6.6 2.3 1.6 3.3 0.8 31.4 2006-07 CLE 78 40.9 47.6 31.9 69.8 1.1 5.7 6.7 6.0 2.2 1.6 3.2 0.7 27.3 2007-08 CLE 75 40.4 48.4 31.5 71.2 1.8 6.1 7.9 7.2 2.2 1.8 3.4 1.1 30.0 2008-09 CLE 81 37.7 48.9 34.4 78.0 1.3 6.3 7.6 7.2 1.7 1.7 3.0 1.1 28.4 2009-10 CLE 76 39.0 50.3 33.3 76.7 0.9 6.4 7.3 8.6 1.6 1.6 3.4 1.0 29.7 2010-11 MIA 79 38.8 51.0 33.0 75.9 1.0 6.5 7.5 7.0 2.1 1.6 3.6 0.6 26.7 2011-12 MIA 62 37.5 53.1 36.2 77.1 1.5 6.4 7.9 6.2 1.5 1.9 3.4 0.8 27.1 2012-13 MIA 76 37.9 56.5 40.6 75.3 1.3 6.8 8.0 7.3 1.4 1.7 3.0 0.9 26.8 2013-14 MIA 77 37.7 56.7 37.9 75.0 1.1 5.9 6.9 6.3 1.6 1.6 3.5 0.3 27.1 2014-15 CLE 69 36.1 48.8 35.4 71.0 0.7 5.3 6.0 7.4 2.0 1.6 3.9 0.7 25.3 2015-16 CLE 76 35.6 52.0 30.9 73.1 1.5 6.0 7.4 6.8 1.9 1.4 3.3 0.6 25.3 2016-17 CLE 74 37.8 54.8 36.3 67.4 1.3 7.3 8.6 8.7 1.8 1.2 4.1 0.6 26.4 2017-18 CLE 82 36.9 54.2 36.7 73.1 1.2 7.5 8.6 9.1 1.7 1.4 4.2 0.9 27.5 2018-19 LAL 55 35.2 51.0 33.9 66.5 1.0 7.4 8.5 8.3 1.7 1.3 3.6 0.6 27.4 2019-20 LAL 67 34.6 49.3 34.8 69.3 1.0 6.9 7.8 10.2 1.8 1.2 3.9 0.5 25.3 2020-21 LAL 45 33.4 51.3 36.5 69.8 0.6 7.0 7.7 7.8 1.6 1.1 3.7 0.6 25.0 2021-22 LAL 56 37.2 52.4 35.9 75.6 1.1 7.1 8.2 6.2 2.2 1.3 3.5 1.1 30.3 2022-23 LAL 55 35.5 50.0 32.1 76.8 1.2 7.1 8.3 6.8 1.6 0.9 3.2 0.6 28.9 2023-24 LAL 71 35.3 54.0 41.0 75.0 0.9 6.4 7.3 8.3 1.1 1.3 3.5 0.5 25.7 2024-25 LAL 70 34.9 51.3 37.6 78.2 1.0 6.8 7.8 8.2 1.4 1.0 3.7 0.6 24.4 2025-26 LAL 60 33.2 51.5 31.7 73.7 0.7 5.4 6.1 7.2 1.4 1.2 3.0 0.6 20.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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