Noah Penda contre son propre dunk… avec la tête !

Il y a des façons plus classiques de se voir refuser un panier. Mais cette nuit, Noah Penda a sans doute vécu l’une des actions les plus improbables de sa jeune carrière NBA, lors du succès d’Orlando face à Cleveland.

Sur une action près du cercle, le Français s’est élevé pour claquer un dunk. Jusque-là, rien d’anormal. Sauf qu’en redescendant, le ballon a rebondi sur sa tête alors qu’il était encore suspendu à l’arceau…

Le ballon n’ayant pas encore complètement traversé le filet, ce contact l’a renvoyé vers le haut, avant qu’il ne repasse à travers le cercle. Les arbitres ont alors sifflé une « basket interference », annulant les deux points du Français !

Une décision conforme au règlement

Aussi étonnante soit-elle, la décision s’explique bien par le règlement NBA et plus spécifiquement la règle 11, qui encadre les interférences avec le panier, notamment lorsqu’un joueur touche le ballon dans le cylindre situé au-dessus du cercle ou empêche celui-ci de traverser complètement le filet.

En l’occurrence, Noah Penda n’avait évidemment aucune intention d’interférer sur son propre dunk, mais son contact involontaire avec le ballon a été sanctionné.

De quoi offrir une séquence aussi frustrante qu’amusante pour le Français, qui a tout de même terminé la rencontre avec 5 points, 4 rebonds, 3 passes, 1 interception et 1 contre en 14 minutes. Une nouvelle sortie intéressante pour Noah Penda, qui aborde sa deuxième saison à Orlando avec l’ambition de renforcer sa place dans la rotation.