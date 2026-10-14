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Noah Penda contre son propre dunk… avec la tête !

Publié le 14/10/2026 à 11:52 Twitter Facebook

NBA – Lors de la victoire du Magic face aux Cavaliers, Noah Penda a vécu une séquence insolite : son dunk a été annulé après que le ballon a rebondi sur sa propre tête !

Noah PendaIl y a des façons plus classiques de se voir refuser un panier. Mais cette nuit, Noah Penda a sans doute vécu l’une des actions les plus improbables de sa jeune carrière NBA, lors du succès d’Orlando face à Cleveland.

Sur une action près du cercle, le Français s’est élevé pour claquer un dunk. Jusque-là, rien d’anormal. Sauf qu’en redescendant, le ballon a rebondi sur sa tête alors qu’il était encore suspendu à l’arceau…

Le ballon n’ayant pas encore complètement traversé le filet, ce contact l’a renvoyé vers le haut, avant qu’il ne repasse à travers le cercle. Les arbitres ont alors sifflé une « basket interference », annulant les deux points du Français !

Une décision conforme au règlement

Aussi étonnante soit-elle, la décision s’explique bien par le règlement NBA et plus spécifiquement la règle 11, qui encadre les interférences avec le panier, notamment lorsqu’un joueur touche le ballon dans le cylindre situé au-dessus du cercle ou empêche celui-ci de traverser complètement le filet.

En l’occurrence, Noah Penda n’avait évidemment aucune intention d’interférer sur son propre dunk, mais son contact involontaire avec le ballon a été sanctionné.

De quoi offrir une séquence aussi frustrante qu’amusante pour le Français, qui a tout de même terminé la rencontre avec 5 points, 4 rebonds, 3 passes, 1 interception et 1 contre en 14 minutes. Une nouvelle sortie intéressante pour Noah Penda, qui aborde sa deuxième saison à Orlando avec l’ambition de renforcer sa place dans la rotation.

Noah Penda
Noah Penda
Orlando Magic · Conférence Est · Southeast

Âge · 2025-26
21 ans
Nationalité
France
Poste (compositions)
Ailier
Poste (feuille NBA)
Meneur / Ailier (G-F)
Taille
201 cm
Poids
110 kg
Club NBA
Orlando Magic · #93
Draft
2025 · R2 #32
Université
Le Mans Sarthe
Saisons NBA
2025-26 → 2025-26
Matchs NBA
59 en saison régulière · 1 en playoffs
PG Meneur SG Arrière SF Ailier PF Ailier fort C Pivot Poste principal Poste secondaire D’où viennent ses points · 2025-26 Raquette 43 % Mi-distance 3 % 3 points 40 % Lancers francs 15 %
balldontlie.io

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Coordinateur du site éditorial Dimitri Kucharczyk

Tombé amoureux de la balle orange au son de la voix de George Eddy et des arabesques de Penny Hardaway et Hakeem Olajuwon, Dimitri a intégré BasketUSA en 2008, avant d'en devenir rédacteur en chef
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