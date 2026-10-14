La NBA dévoile les 30 nouveaux parquets de la NBA Cup

Comme chaque année depuis 2023, la NBA Cup va se disputer sur des terrains spécialement conçus pour l’occasion. Et à un peu plus de deux semaines du coup d’envoi de la quatrième édition, la NBA a dévoilé les 30 nouveaux parquets qui accompagneront la compétition.

Une nouvelle fois, la discrétion n’est clairement pas de mise, bien au contraire ! Entièrement peints, ces terrains reprennent les couleurs de chaque franchise, avec des contrastes toujours aussi marqués. Mais la ligue a tout de même tenu à apporter plusieurs modifications à leur identité graphique.

Des noms d’équipes en lettres géantes

Pour cette édition 2026, les parquets s’inspirent notamment de la collection « End of Ordinary » de Nike Basketball. Principale nouveauté : le nom de chaque franchise apparaît désormais en lettres géantes de chaque côté du terrain, dans un style directement inspiré des vestes de cette collection.

Au centre, le logo principal de l’équipe est toujours associé au trophée de la NBA Cup, également représenté dans les raquettes. Les couleurs ont par ailleurs été choisies pour contraster avec celles des maillots « Statement Edition », que les équipes porteront pendant le tournoi.

Autre nouveauté, la NBA a inscrit son nouveau slogan, « 30 Teams. 8 Advance. 1 Champion. » (« 30 équipes. 8 qualifiées. 1 champion. »), à proximité des lignes à 3-points, dans les coins du terrain.

Premiers matchs le 30 octobre

Ces parquets seront utilisés pendant la phase de groupes, puis lors des quarts et des demi-finales. Pour les découvrir en compétition, il faudra patienter jusqu’au 30 octobre, date des premières rencontres, avec notamment un choc entre les Knicks, tenants du titre, et les Sixers, suivi d’un duel entre les Lakers et les Warriors.

La phase de groupes se poursuivra jusqu’au 27 novembre, avant les quarts de finale les 4 et 5 décembre, puis les demi-finales les 8 et/ou 9 décembre. La finale aura lieu le 11 décembre au Hinkle Fieldhouse d’Indianapolis.

En attendant, la NBA a déjà mis en ligne les 30 modèles. De quoi permettre à chacun de choisir son préféré !