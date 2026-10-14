Le pouvoir d’attraction de Kawhi Leonard

Pour ses retrouvailles avec le public de Toronto, Kawhi Leonard n’a pas eu besoin de beaucoup de temps pour retrouver ses repères. Face aux Knicks, l’ailier All-Star a compilé 21 points à 6/12 au tir, dont 4/8 à 3-points, 5 rebonds et 2 interceptions en seulement 17 minutes.

Au-delà de sa ligne statistique, le double champion NBA a surtout profité de cette première sortie pour retrouver l’intensité d’une vraie rencontre et découvrir le fonctionnement de sa nouvelle équipe en situation réelle.

« Cela fait du bien », a-t-il reconnu. « Pouvoir affronter un autre adversaire, sentir le public, gérer la fatigue, entendre le coach appeler les systèmes et apprendre en temps réel, c’est un excellent exercice. »

Une priorité donnée à la défense

Kawhi Leonard a abordé la rencontre avec un objectif clair : retrouver du rythme et tester sa condition physique. Dès l’entame, il a ainsi donné le ton par son activité défensive.

« Nous sommes entrés sur le terrain avec beaucoup de concentration en défense. Mon intention était de jouer avec intensité et de me fatiguer. Je veux encore améliorer ma condition physique, mais c’était agréable de jouer. »

La principale recrue des Raptors a aussi salué l’accueil de ses nouveaux coéquipiers, citant notamment Immanuel Quickley, Scottie Barnes et RJ Barrett parmi ceux qui ont facilité son intégration.

Darko Rajakovic a également apprécié cette première, et le coach serbe a profité de la disponibilité de tous ses titulaires pour leur offrir un maximum de minutes ensemble.

« C’était très important qu’il puisse jouer avec nos titulaires », a expliqué le coach. « J’ai essayé de maintenir ce groupe ensemble le plus longtemps possible afin qu’il commence à trouver des automatismes. Pour un premier match, il a fait du très bon travail. »

Depuis son arrivée, Kawhi Leonard doit assimiler de nouveaux systèmes et de nouvelles consignes. Le discours de Darko Rajakovic correspond toutefois à sa conception du jeu, fondée sur la défense et le partage du ballon.

« C’est comme cela que j’aime jouer et que j’ai appris à évoluer en NBA : défendre d’abord, partager le ballon et impliquer tout le monde », a-t-il expliqué. « Apprendre les différents systèmes reste difficile, mais au final, le coach me dit toujours de simplement jouer au basket. »

Kawhi Leonard souhaite aussi s’adapter au jeu rapide des Raptors. Il se dit ainsi prêt à suivre les contre-attaques en deuxième rideau ou à sprinter vers le corner afin d’écarter la défense.

« Je veux simplement m’intégrer. Si je cours dans le corner et que je ne reçois pas le ballon, cela peut ouvrir un couloir pour un coéquipier. J’ai appris à courir d’abord pour les autres, puis pour moi-même. Je veux m’intégrer, tout en me démarquant un peu en jouant un excellent basket et en restant agressif. »

Kawhi Leonard modifie déjà les espaces en attaque

Une volonté de se mettre au service du collectif d’autant plus précieuse que la seule présence de Kawhi Leonard modifie déjà les espaces disponibles pour ses partenaires. Sa capacité à créer son propre tir et la menace qu’il représente derrière l’arc obligent les défenses à lui accorder une attention particulière.

L’entraîneur souhaite justement augmenter le volume de 3-points de son équipe cette saison. Face à New York, près de la moitié des tentatives des Raptors ont été prises derrière l’arc, sans que le coach n’y voie de tirs forcés.

« Nous avons eu de très bonnes positions », a-t-il souligné. « Kawhi peut créer après un dribble ou sur pick-and-roll. RJ est très dangereux lorsque ses appuis sont placés, et Scottie comme Quickley tirent en confiance. Nous avons plusieurs joueurs capables de sanctionner et nous les encourageons à tirer lorsqu’ils sont ouverts. »

L’adresse et l’agressivité de Kawhi Leonard pourraient même produire un effet « boule de neige » sur le groupe.

« Quand deux grands shooteurs jouent ensemble, ils se poussent mutuellement et deviennent encore meilleurs », a estimé Darko Rajakovic. « Je pense que cet effet existe aussi dans notre équipe. »

Et c’est bien là l’un des principaux atouts du retour de Kawhi Leonard à Toronto : sa capacité à rendre ses partenaires plus dangereux, même lorsqu’il n’a pas le ballon.

« Quand Kawhi se trouve sur le parquet, il attire énormément la défense », a conclu son coach. « Cela ouvre beaucoup d’espace pour Scottie, Quickley, RJ et tous les autres. Ils se complètent vraiment bien. »