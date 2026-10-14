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Les Blazers dominent les Kings avec Ja Morant en 6e homme

Publié le 14/10/2026 à 8:13 Twitter Facebook

NBA – Portland a décroché une troisième victoire en autant de matchs de présaison en dominant Sacramento (110-98). Scoot Henderson a débuté aux côtés de Damian Lillard.

ja morantLe score final (110-98) ne traduit pas complètement la domination des Blazers. Malgré le retour tardif des Kings dans le quatrième quart-temps, Portland a contrôlé cette rencontre dès les premières minutes pour compter jusqu’à 35 points d’avance.

Sacramento présentait certes un effectif très amoindri, mais les hommes de Micah Nori ont confirmé leur belle présaison avec du rythme, une circulation de balle fluide et plusieurs créateurs capables d’alterner à la mène.

Portland plie le match en une mi-temps

Portland a immédiatement pris les commandes grâce à Deni Avdija et Damian Lillard. A la réception des décalages comme à la création, Avdija a trouvé sa place aux côtés du meneur All-Star. L’Israélien a multiplié les initiatives pour permettre aux Blazers de remporter le premier quart-temps 33-22.

Portland a ensuite accéléré dans le deuxième acte. Les pénétrations de ses nombreux créateurs ont fait reculer la défense californienne et créé des tirs ouverts. Après un nouveau quart-temps à sens unique, les visiteurs ont rejoint les vestiaires avec 27 longueurs d’avance (66-39).

Scoot Henderson titulaire, Ja Morant en dynamiteur

Titularisé aux côtés de Damian Lillard, Scoot Henderson s’est parfaitement intégré au collectif, et il montré des progrès dans le jeu sans ballon, tout en restant prêt à sanctionner ou à attaquer la moindre ouverture. Son tir extérieur a gagné en fluidité et ses accélérations ont régulièrement fait céder le premier rideau défensif des Kings.

Ce choix a repoussé Ja Morant sur le banc, dans un rôle de dynamiteur. L’ancien meneur des Grizzlies a rapidement cherché à marquer, mais il a surtout exploité l’attention attirée par ses pénétrations pour servir ses partenaires.

Même s’il doit encore trouver davantage de repères sans ballon, Morant a rendu une copie propre avec 14 points et 6 passes décisives, sans la moindre perte de balle. Avec Lillard, Avdija, Henderson, Morant et Jrue Holiday, Portland dispose de nombreuses solutions pour créer des décalages.

L’adresse extérieure reste à régler

La principale réserve concerne encore le tir extérieur. Les Blazers ont terminé avec seulement 11 paniers réussis sur 44 tentatives derrière l’arc, soit 25% d’adresse. Les décalages sont là, mais il faut désormais que les shooteurs mettent dedans.

Les Kings ont profité de la baisse de régime adverse pour réduire l’écart en fin de partie, sans remettre en cause la victoire des Blazers (110-98). Toujours invaincu après trois matchs de présaison, Portland terminera sa préparation vendredi sur le parquet des Warriors.

Portland Trail BlazersPortland Trail Blazers Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Toumani Camara 23 4/6 2/4 1/1 1 6 7 2 1 1 0 1 +13 11 20
Deni Avdija 25 9/13 2/6 6/6 1 8 9 4 1 0 1 2 +22 26 36
Donovan Clingan 20 2/3 0/1 0/0 0 4 4 2 1 0 0 5 +12 4 14
Damian Lillard 23 4/11 3/8 3/3 0 3 3 4 3 2 0 0 +32 14 16
Scoot Henderson 18 3/9 2/5 1/2 1 0 1 4 4 0 1 0 +12 9 6
Jeremy Sochan 7 0/1 0/1 0/0 0 2 2 2 2 0 0 0 -10 0 3
Robert Williams III 16 3/6 0/0 3/4 1 7 8 0 3 1 1 1 +15 9 14
Micah Potter 9 1/3 0/1 0/0 1 2 3 1 2 0 2 0 -16 2 2
Branden Carlson 7 1/3 0/1 0/0 1 0 1 0 0 0 0 0 -10 2 1
Yang Hansen 12 2/5 0/1 0/1 0 6 6 1 3 1 2 0 -15 4 6
Jrue Holiday 21 4/11 2/7 1/3 1 4 5 2 0 0 4 0 +16 11 5
Ja Morant 23 4/6 0/1 6/9 0 2 2 6 4 1 0 0 +5 14 18
Vit Krejci 10 0/3 0/3 0/0 1 0 1 1 2 1 1 0 +4 0 -1
Jayson Kent 9 1/4 0/3 0/0 0 2 2 0 0 0 0 0 -16 2 1
Sidy Cissoko 16 1/3 0/2 0/0 1 1 2 1 1 0 2 0 -4 2 1
Total 39/87 11/44 21/29 9 47 56 30 27 7 14 9 110

 
Sacramento KingsSacramento Kings Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Leaky Black 32 2/6 2/5 4/4 4 3 7 1 2 1 1 0 -16 10 14
Precious Achiuwa 25 5/15 2/6 0/2 2 9 11 4 3 1 3 1 -10 12 14
Keegan Murray 19 4/11 1/4 1/2 1 2 3 0 0 0 0 0 -23 10 5
Elfrid Payton 8 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 2 0 2 0 -14 0 -2
Nique Clifford 30 0/11 0/3 2/3 1 1 2 5 1 0 2 1 -11 2 -4
Viktor Lakhin 8 1/3 1/1 1/2 1 3 4 0 2 1 1 0 -4 4 5
Alex Karaban 26 3/8 2/6 0/0 3 5 8 3 3 1 0 1 +6 8 16
Jonathan Mogbo 27 5/10 1/2 4/6 2 8 10 4 5 1 2 1 +15 15 22
Daeqwon Plowden 23 2/8 1/4 5/6 1 4 5 0 3 0 0 0 +2 10 8
Tristen Newton 19 4/9 1/3 6/12 1 1 2 3 4 1 0 0 -3 15 10
Emanuel Sharp 23 4/9 2/4 2/3 1 2 3 3 3 1 1 0 -2 12 12
Total 30/90 13/38 25/40 17 38 55 23 28 7 12 4 98

 

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Coordinateur éditorial du site Fabrice Auclert

Depuis 1994, Fabrice encadre la rédaction de Basket USA. Editeur, il co-dirige une agence de presse qui fournit du contenu pour la presse spécialisée (sciences, sport, politique, high-tech, automobile...).
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