Les Blazers dominent les Kings avec Ja Morant en 6e homme

Le score final (110-98) ne traduit pas complètement la domination des Blazers. Malgré le retour tardif des Kings dans le quatrième quart-temps, Portland a contrôlé cette rencontre dès les premières minutes pour compter jusqu’à 35 points d’avance.

Sacramento présentait certes un effectif très amoindri, mais les hommes de Micah Nori ont confirmé leur belle présaison avec du rythme, une circulation de balle fluide et plusieurs créateurs capables d’alterner à la mène.

Portland plie le match en une mi-temps

Portland a immédiatement pris les commandes grâce à Deni Avdija et Damian Lillard. A la réception des décalages comme à la création, Avdija a trouvé sa place aux côtés du meneur All-Star. L’Israélien a multiplié les initiatives pour permettre aux Blazers de remporter le premier quart-temps 33-22.

Portland a ensuite accéléré dans le deuxième acte. Les pénétrations de ses nombreux créateurs ont fait reculer la défense californienne et créé des tirs ouverts. Après un nouveau quart-temps à sens unique, les visiteurs ont rejoint les vestiaires avec 27 longueurs d’avance (66-39).

Scoot Henderson titulaire, Ja Morant en dynamiteur

Titularisé aux côtés de Damian Lillard, Scoot Henderson s’est parfaitement intégré au collectif, et il montré des progrès dans le jeu sans ballon, tout en restant prêt à sanctionner ou à attaquer la moindre ouverture. Son tir extérieur a gagné en fluidité et ses accélérations ont régulièrement fait céder le premier rideau défensif des Kings.

Ce choix a repoussé Ja Morant sur le banc, dans un rôle de dynamiteur. L’ancien meneur des Grizzlies a rapidement cherché à marquer, mais il a surtout exploité l’attention attirée par ses pénétrations pour servir ses partenaires.

Même s’il doit encore trouver davantage de repères sans ballon, Morant a rendu une copie propre avec 14 points et 6 passes décisives, sans la moindre perte de balle. Avec Lillard, Avdija, Henderson, Morant et Jrue Holiday, Portland dispose de nombreuses solutions pour créer des décalages.

L’adresse extérieure reste à régler

La principale réserve concerne encore le tir extérieur. Les Blazers ont terminé avec seulement 11 paniers réussis sur 44 tentatives derrière l’arc, soit 25% d’adresse. Les décalages sont là, mais il faut désormais que les shooteurs mettent dedans.

Les Kings ont profité de la baisse de régime adverse pour réduire l’écart en fin de partie, sans remettre en cause la victoire des Blazers (110-98). Toujours invaincu après trois matchs de présaison, Portland terminera sa préparation vendredi sur le parquet des Warriors.