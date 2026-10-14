Kyshawn George muscle son jeu pour s’affirmer à Washington

À l’approche de sa troisième année dans la ligue, Kyshawn George entend poursuivre sur sa lancée et confirmer les progrès entrevus lors de sa saison « sophomore ». Passé de 8.7 points, 4.2 rebonds et 2.5 passes à 14.8 points, 5.1 rebonds et 4.5 passes de moyenne entre 2024/25 et 2025/26, tout en améliorant ses pourcentages au shoot, il s’est notamment concentré sur son physique pendant l’intersaison.

« Mon objectif premier, c’était de pouvoir prendre du poids pour défendre sur plusieurs postes. Conserver la même mobilité, mais résister à des joueurs plus costauds. Et en attaque, c’était la même chose : pouvoir pénétrer dans la raquette, absorber le contact et trouver le joueur démarqué », a expliqué le joueur des Wizards.

En lice pour une place dans le cinq de départ aux côtés de Trae Young, AJ Dybantsa, Anthony Davis et Alex Sarr, Kyshawn George souhaitait ainsi gagner en polyvalence, des deux côtés du terrain. En présaison, on a déjà pu le voir attaquer davantage le cercle, pour terminer en « layup » ou ressortir le ballon vers ses coéquipiers démarqués.

Plus de responsabilités à la création ?

« [Je voulais] juste être plus résistant, plus confiant vis-à-vis de mon corps et en ce que je suis capable de faire sur le terrain », a-t-il poursuivi, au sujet de sa prise de muscle. « Je pense avoir toujours eu la panoplie technique, mais il me fallait juste plus de puissance et de qualités athlétiques pour l’exprimer en continu. Donc le fait d’avoir travaillé sur tout ça pendant l’été me donne beaucoup plus confiance pour le refaire en match. »

Toujours dans cette optique de progression individuelle, Kyshawn George aimerait également « être plus à l’aise » ballon en main, lorsqu’il lui arrivera d’initier des actions en attaque, en relais de Trae Young, Anthony Davis ou encore AJ Dybantsa. Brian Keefe lui fait en tout cas confiance dans ce domaine.

« J’ai joué meneur la majeure partie de ma vie. Donc il me faut simplement pouvoir le faire à ce niveau-là maintenant. Donc je vais juste aller sur le parquet et faire ce que j’ai à faire », a conclu le Canadien.

À 22 ans, Kyshawn George dispose donc de nouveaux arguments pour s’affirmer dans le projet des Wizards. Reste à savoir quelle place il pourra se faire dans une rotation où Bilal Coulibaly joue lui aussi gros cette saison.

Kyshawn George Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 WAS 68 26:30 37.2 32.2 75.3 0.7 3.5 4.2 2.5 3.0 1.0 1.4 0.7 8.7 2025-26 WAS 48 28:59 43.8 38.1 80.2 0.9 4.2 5.1 4.5 3.5 1.0 2.6 0.9 14.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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