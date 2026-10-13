Bennett Stirtz n’a pas froid aux yeux dans les moments chauds

« Je suis un compétiteur et je sais que les huit autres gars sur le terrain l’étaient aussi. J’essayais donc de gagner pour eux. » Ainsi s’exprime Bennett Stirtz à la sortie de la courte défaite du Thunder sur le parquet des Hawks.

Une rencontre au cours de laquelle seulement neuf joueurs d’OKC ont foulé le parquet, sans aucun des cadres habituels. Mark Daigneault avait décidé de tester ses plus jeunes éléments, ainsi que ceux qui cherchent encore à obtenir leur place dans l’équipe.

« On a tous les neuf saisi cette occasion. Ce genre d’opportunité ne se présente pas souvent, alors nous l’avons saisie à bras-le-corps et je suis fier des gars. Nous nous sommes battus jusqu’au bout. Évidemment, ce n’est pas le résultat que nous espérions, mais je suis fier de notre combat », livre Bennett Stirtz, qui a particulièrement brillé.

En 38 minutes de jeu, le meneur de jeu a inscrit 26 points (9/16 aux tirs dont 6/9 de loin), avec 5 passes (autant de ballons perdus) et 4 rebonds. On retiendra surtout sa grosse fin de rencontre. Alors que son équipe était malmenée au score, il a enchaîné les paniers primés pour entretenir l’espoir.

Malgré ses quatre paniers à 3-points dans les cinq dernières minutes de jeu, ou sa passe de « alley-oop » vers Aday Mara, le pivot avec lequel il semble bien s’entendre sur le « pick-and-roll », le Thunder s’est finalement incliné.

Un tempérament qui plaît à Mark Daigneault

« Le tir me semblait bon. Je pense que c’était notre meilleure chance d’essayer de gagner le match, et c’est ce qu’ils m’ont laissé faire. La défense s’était resserrée, il y avait du monde dans la raquette et le tir à 3-points était ouvert. J’avais confiance, alors j’ai pris ma chance », remarque le 16e choix de la Draft au sujet de sa fin de match.

Mark Daigneault estime que son meneur de jeu « a beaucoup de cran et est clairement habitué à avoir le ballon entre les mains dans les moments de pression, à prendre des tirs importants et à devoir réaliser des actions décisives. C’est une caractéristique de sa carrière jusqu’à présent. »

« Beaucoup de choses qu’il apprend sont nouvelles pour lui, mais pas ça. Il est manifestement à l’aise dans ce genre de situations. Il a joué [beaucoup] ce soir. Cela représente beaucoup de possessions et d’expériences dont il peut tirer des enseignements et qui vont lui permettre de continuer à progresser », juge le coach.

Ce dernier peut ainsi tirer des enseignements de cette présaison sur le profil de son rookie. Un jeune joueur qui n’a pas peur des moments décisifs et qui affiche une grande confiance en son tir. Avec 20 points de moyenne (58% aux tirs dont 59% de loin), Bennett Stirtz est d’ailleurs le meilleur marqueur de sa formation après trois rencontres.