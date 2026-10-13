Les jeunes du Thunder craquent face aux Hawks

Pas de Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Williams ou Chet Holmgren pour le Thunder au moment de l’entre-deux, tandis qu’Atlanta avait également laissé au repos la majorité de ses titulaires. Cette rencontre de présaison a donc permis aux jeunes et aux habituels remplaçants de bénéficier d’un temps de jeu (très) conséquent.

Le spectacle a pourtant été au rendez-vous, avec 15 changements de leader au total, et un quatrième quart-temps particulièrement disputé et un succès (113-110) des Hawks arraché dans le money time.

Aday Mara fait tout ou presque

Avant cela, OKC avait rapidement confié les clés de son attaque à Aday Mara. Utilisé comme point d’appui en tête de raquette, l’intérieur espagnol a fait parler sa qualité de passe pour trouver les coupes de ses coéquipiers, tout en apportant sa présence près du cercle.

Le rookie a ainsi impressionné en défense, multipliant les contres dès la première mi-temps, dont une bâche monstrueuse sur Kingston Flemings. De l’autre côté, Atlanta s’est appuyé sur l’activité de Jock Landale et la polyvalence de Nickeil Alexander-Walker pour conserver un court avantage après le premier quart-temps (29-28).

Les Hawks ont ensuite mieux terminé la première mi-temps. Plus efficaces dans le mouvement du ballon et capables de sanctionner derrière l’arc, ils ont rejoint les vestiaires avec sept longueurs d’avance (56-49).

Bennett Stirtz ramène le Thunder

Le Thunder a réagi au retour des vestiaires sous l’impulsion de Bennett Stirtz. Le meneur a multiplié les paniers difficiles, tandis que Brooks Barnhizer et Josh Dix ont aussi contribué au retour des visiteurs. Vainqueur du troisième quart-temps 30-23, Oklahoma City avait complètement relancé la rencontre à douze minutes du terme (79-79).

La dernière période a ensuite donné lieu à un véritable chassé-croisé, avec huit changements de leader. Stirtz a continué d’alimenter la marque et Mara de peser dans tous les secteurs, mais Atlanta a répondu par son adresse extérieure. Les Hawks ont ainsi terminé la rencontre avec 18 paniers à 3-points.

Deux pertes de balle fatales à OKC

Tout s’est finalement joué dans les dernières secondes. Encore en position de l’emporter, le Thunder a commis deux pertes de balle décisives par Aday Mara et Otega Oweh. Atlanta n’en demandait pas tant pour sécuriser une troisième victoire de suite en présaison (113-110).

Jock Landale termine meilleur marqueur des Hawks avec 17 points, 6 rebonds et 5 passes décisives. Nickeil Alexander-Walker ajoute 16 points, 6 rebonds et 5 passes.

Côté Thunder, Bennett Stirtz est le meilleur marqueur de la rencontre avec 26 points et 5 passes. Aday Mara confirme son superbe début de présaison avec 17 points, 10 rebonds, 6 passes décisives et 4 contres, alors que Brooks Barnhizer inscrit 20 points.