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Les jeunes du Thunder craquent face aux Hawks

Publié le 13/10/2026 à 8:27 Twitter Facebook

NBA – Privé de ses principaux cadres, le Thunder a longtemps tenu tête à Atlanta grâce à Bennett Stirtz et Aday Mara. Les Hawks ont toutefois mieux négocié une fin de match indécise pour s’imposer 113-110.

thunder hawksPas de Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Williams ou Chet Holmgren pour le Thunder au moment de l’entre-deux, tandis qu’Atlanta avait également laissé au repos la majorité de ses titulaires. Cette rencontre de présaison a donc permis aux jeunes et aux habituels remplaçants de bénéficier d’un temps de jeu (très) conséquent.

Le spectacle a pourtant été au rendez-vous, avec 15 changements de leader au total, et un quatrième quart-temps particulièrement disputé et un succès (113-110) des Hawks arraché dans le money time.

Aday Mara fait tout ou presque

Avant cela, OKC avait rapidement confié les clés de son attaque à Aday Mara. Utilisé comme point d’appui en tête de raquette, l’intérieur espagnol a fait parler sa qualité de passe pour trouver les coupes de ses coéquipiers, tout en apportant sa présence près du cercle.

Le rookie a ainsi impressionné en défense, multipliant les contres dès la première mi-temps, dont une bâche monstrueuse sur Kingston Flemings. De l’autre côté, Atlanta s’est appuyé sur l’activité de Jock Landale et la polyvalence de Nickeil Alexander-Walker pour conserver un court avantage après le premier quart-temps (29-28).

Les Hawks ont ensuite mieux terminé la première mi-temps. Plus efficaces dans le mouvement du ballon et capables de sanctionner derrière l’arc, ils ont rejoint les vestiaires avec sept longueurs d’avance (56-49).

Bennett Stirtz ramène le Thunder

Le Thunder a réagi au retour des vestiaires sous l’impulsion de Bennett Stirtz. Le meneur a multiplié les paniers difficiles, tandis que Brooks Barnhizer et Josh Dix ont aussi contribué au retour des visiteurs. Vainqueur du troisième quart-temps 30-23, Oklahoma City avait complètement relancé la rencontre à douze minutes du terme (79-79).

La dernière période a ensuite donné lieu à un véritable chassé-croisé, avec huit changements de leader. Stirtz a continué d’alimenter la marque et Mara de peser dans tous les secteurs, mais Atlanta a répondu par son adresse extérieure. Les Hawks ont ainsi terminé la rencontre avec 18 paniers à 3-points.

Deux pertes de balle fatales à OKC

Tout s’est finalement joué dans les dernières secondes. Encore en position de l’emporter, le Thunder a commis deux pertes de balle décisives par Aday Mara et Otega Oweh. Atlanta n’en demandait pas tant pour sécuriser une troisième victoire de suite en présaison (113-110).

Jock Landale termine meilleur marqueur des Hawks avec 17 points, 6 rebonds et 5 passes décisives. Nickeil Alexander-Walker ajoute 16 points, 6 rebonds et 5 passes.

Côté Thunder, Bennett Stirtz est le meilleur marqueur de la rencontre avec 26 points et 5 passes. Aday Mara confirme son superbe début de présaison avec 17 points, 10 rebonds, 6 passes décisives et 4 contres, alors que Brooks Barnhizer inscrit 20 points.

Oklahoma City ThunderOklahoma City Thunder Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Brooks Barnhizer 40 8/23 2/6 2/2 2 6 8 2 3 0 2 2 -9 20 15
Aday Mara 33 4/9 0/1 9/12 2 8 10 6 1 0 5 4 -3 17 24
Josh Dix 37 6/15 4/10 0/0 0 3 3 7 1 2 1 1 +2 16 19
Otega Oweh 35 5/13 0/3 1/2 4 6 10 1 4 2 2 1 -10 11 14
Bennett Stirtz 38 9/16 6/9 2/3 0 4 4 5 3 0 5 0 -3 26 22
Andrew Holifield 17 1/2 0/1 2/2 2 4 6 0 2 1 0 2 +1 4 12
Christoph Tilly 10 2/2 1/1 0/0 1 1 2 0 1 0 1 1 -2 5 7
Zhaire Smith 11 2/5 0/0 1/1 0 1 1 0 0 0 0 0 +4 5 3
Anthony Pritchard 19 2/5 0/0 2/2 2 5 7 5 2 0 0 2 +5 6 17
Total 39/90 13/31 19/24 13 38 51 26 17 5 16 13 110

 
Atlanta HawksAtlanta Hawks Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Corey Kispert 26 2/11 2/9 0/0 0 1 1 2 2 0 0 2 +9 6 2
Asa Newell 27 3/14 1/9 0/0 5 5 10 1 5 0 0 2 -5 7 9
Jock Landale 21 7/11 1/3 2/2 2 4 6 5 5 3 0 2 +3 17 29
Nickeil Alexander-Walker 25 4/10 4/7 4/4 0 6 6 5 0 1 3 0 +1 16 19
Kingston Flemings 28 3/11 0/0 1/2 1 1 2 7 1 1 0 0 +8 7 8
Dorian Finney-Smith 17 3/6 2/4 0/0 1 0 1 0 2 0 0 0 +2 8 6
Jalen Wilson 30 4/13 4/9 0/0 1 7 8 1 1 1 2 0 +10 12 11
Cameron Corhen 3 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 2 2
Zuby Ejiofor 23 5/9 1/2 4/4 5 4 9 3 3 0 3 1 -1 15 21
RayJ Dennis 24 6/11 1/5 0/1 1 3 4 7 4 3 3 0 -6 13 18
Kobe Johnson 10 4/4 2/2 0/0 2 1 3 0 1 2 1 0 -1 10 14
Isaac McKneely 4 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 0 -1
Total 42/102 18/51 11/13 18 32 50 31 24 11 12 7 113

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Coordinateur éditorial du site Fabrice Auclert

Depuis 1994, Fabrice encadre la rédaction de Basket USA. Editeur, il co-dirige une agence de presse qui fournit du contenu pour la presse spécialisée (sciences, sport, politique, high-tech, automobile...).
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