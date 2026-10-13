Mike Brown complique volontairement la tâche de ses Knicks

« Pour moi, l’important, c’est davantage le processus que le résultat final en lui-même. » Après trois défaites de rang, dont la dernière cette nuit face aux Wolves (104-122), Mike Brown préfère rappeler que la présaison est avant tout faite pour travailler.

Son discours d’après-match n’a d’ailleurs absolument rien d’alarmiste, même s’il met l’accent sur une mauvaise séquence défensive pour finir la première période. « Donc en gros à la mi-temps, on a regardé les trois dernières minutes sur le plan défensif », rapporte ainsi le coach new-yorkais, dont l’équipe a concédé un 16-7 sur cette séquence, avec notamment quatre paniers à 3-points encaissés.

Outre ce trou noir défensif, ses joueurs ont perdu la bataille du rebond (28-39) et ont parfois eu du mal à trouver le chemin du cercle : 104 points inscrits à 45% aux tirs, dont 25% derrière l’arc. Mike Brown assume toutefois une part de responsabilité dans ces difficultés offensives.

« La vérité, c’est que je complique un peu la tâche de nos joueurs sur le plan offensif. Je reste très basique dans ce qu’on met en place en attaque, parce que je veux voir s’ils sont capables d’exécuter les systèmes lorsqu’une équipe prend confiance et commence à défendre en anticipant nos actions ou en nous mettant sous pression », avoue-t-il.

Apprendre à exécuter les systèmes sous pression

Le technicien, qui a attribué le même temps de jeu (22 minutes) à tous ses titulaires, teste ainsi la capacité d’adaptation de ses joueurs. « Sommes-nous capables d’exécuter nos solutions de repli ? Pouvons-nous toujours atteindre nos positions offensives et mettre en place nos systèmes ? Pouvons-nous le faire en jouant vite ? Ce sont ces petits détails que j’observe en attaque », développe-t-il.

Des détails qui ont tout de même leur importance pour une formation new-yorkaise qui figure parmi les cinq attaques les moins efficaces de cette présaison. Sa défense n’est d’ailleurs guère mieux lotie.

« Défensivement, sommes-nous capables de réagir rapidement à chaque nouvelle action ? Dans l’ensemble, je trouve que oui. On a connu quelques ratés dans l’exécution, mais ce sont des choses qui peuvent se corriger avec le temps. On va continuer à étudier les vidéos, à répéter les exercices et à travailler tous ces aspects. Pour l’instant, je veux surtout faire comprendre aux joueurs à quel point le processus est important », affiche Mike Brown.

Ses Knicks bouclent leur présaison avec un double affrontement face aux Raptors, mercredi et vendredi. La reprise de leur saison est programmée au mercredi 21 octobre face aux Sixers.