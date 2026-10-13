Sans leurs stars, les Spurs tombent à Utah

Après avoir poussé une gueulante, Mitch Johnson avait décidé de profiter de ce troisième match de présaison pour procéder à une large revue d’effectif. Victor Wembanyama, De’Aaron Fox, Stephon Castle, Dylan Harper et Devin Vassell étaient notamment absents, laissant Harrison Barnes et Keldon Johnson encadrer les jeunes Spurs. Au total, neuf joueurs en civil côté San Antonio !

Avec une frontline très impressionnante (Markkanen-JJJ-Hayes), Utah en a profité pour prendre rapidement les commandes. Plus agressif et plus précis, le Jazz a remporté le premier quart-temps 33-26, avec un Darryn Peterson déjà à l’aise dans la création. Le deuxième choix de la dernière Draft a alterné prises d’initiative et passes pour ses partenaires, notamment Ace Bailey.

San Antonio a néanmoins résisté dans le deuxième acte. Harrison Barnes a provoqué des fautes et Keldon Johnson a apporté son énergie habituelle, tandis que Jordan McLaughlin a réduit l’écart juste avant la pause (68-61).

Le Jazz s’échappe après la pause

La rencontre a basculé dans le troisième quart-temps. Utah a haussé le ton en défense, multipliant les interceptions pour des paniers rapides. Isaiah Collier a dynamisé le jeu, tandis que Mo Bamba a apporté sa présence près du cercle.

Face à une défense du Jazz bien plus active, les Spurs ont perdu le fil. Ils n’ont inscrit que 17 points dans cette période, contre 31 pour Utah. Josh Okogie a conclu la démonstration par un panier à 3-points permettant aux locaux de compter 21 longueurs d’avance après trois quart-temps (99-78).

Darryn Peterson a achevé sa soirée avec 14 points et 5 passes décisives, en affichant pas mal de maîtrise. Lauri Markkanen, Keyonte George et Jaren Jackson Jr. ont également contribué à la domination du Jazz.

La réaction tardive de San Antonio

Dans un interminable garbage time, San Antonio a profité du dernier quart-temps pour réduire l’écart. Les Texans ont remporté ce dernier quart-temps (31-20), sans toutefois parvenir à réellement menacer Utah.

Harrison Barnes a terminé meilleur marqueur des Spurs avec 19 points, tandis que Keldon Johnson a apporté 15 points, 4 rebonds et 4 passes décisives. Le rookie Tarris Reed Jr. s’est particulièrement signalé au rebond (17 prises en 24 minutes !), notamment sous le cercle du Jazz.

Utah s’impose finalement 119-109 et porte son bilan à deux victoires pour une défaite. Les Spurs restent sans succès après trois rencontres, mais le résultat importait peu avec neuf joueurs laissés au repos ou indisponibles. Victor Wembanyama et plusieurs titulaires devraient retrouver le terrain mercredi face aux Suns.