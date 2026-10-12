Mitch Johnson hausse le ton face au manque de sérieux des Spurs

Il n’a fallu qu’une minute et 50 secondes à Mitch Johnson pour demander son premier temps-mort face aux Suns. Très mécontent de l’entame de ses joueurs, l’entraîneur des Spurs a ainsi immédiatement décidé de les recadrer. Et la suite de la rencontre, perdue (102-98), ne l’a pas franchement rassuré…

« Ce soir, nous n’avons pas été au niveau que nous voulons atteindre », a-t-il regretté auprès du San Antonio Express-News. « Nous devons profiter des occasions qui se présentent. Nous jouons notre premier match de saison régulière dans dix jours. Ce soir, nous n’avions pas l’air prêts. »

Malgré les 13 points de Victor Wembanyama et de Stephon Castle, San Antonio a compté jusqu’à 15 points de retard face à des Suns privés de Devin Booker. De quoi agacer un Mitch Johnson particulièrement contrarié.

Ne pas brûler les étapes

« C’est la défense en transition, la circulation du ballon, le fait de jouer correctement et toutes ces choses-là », a-t-il détaillé sur les raisons de son temps-mort précoce, qui rappelle les méthodes de Gregg Popovich. « C’était juste un rappel. Je n’essaie pas de réagir de manière excessive ou ridicule. Nous devons jouer conformément à notre identité, notre style de jeu et les fondamentaux que nous connaissons parfaitement. »

Un constat partagé par Stephon Castle.

« Nous devons donner le ton avec notre défense et notre impact physique, sans les laisser prendre leurs aises dès le début », a notamment reconnu l’arrière. « Nous n’étions pas nous-mêmes dans ce domaine. »

Après l’échec en finale face aux Knicks, les Spurs espèrent retrouver les sommets. Mais pas question de croire que leur statut de finaliste leur garantit quoi que ce soit…

« La saison dernière, je ne pense pas que nous ayons brûlé les étapes, que ce soit en présaison ou en saison régulière », continue Stephon Castle. « Je pense que cela a façonné notre identité. Nous voulons évidemment bien démarrer la saison, mais cela prend du temps. Ne pas brûler les étapes et comprendre le processus pour revenir là où nous voulons être, c’est toute la motivation dont nous avons besoin. »

Avec trois matchs de préparation encore au programme avant les retrouvailles avec le Thunder, le 20 octobre, les Spurs ont encore quelques jours pour retrouver leurs standards. Et ne pas énerver leur coach trop vite.