Kawhi Leonard reprend du service ce soir !

Après avoir dû observer les deux premiers matchs de présaison depuis le banc, Kawhi Leonard va enfin rechausser ses baskets et enfiler le maillot avec lequel il a décroché le titre de champion NBA (et de MVP des Finals) en 2019 ! Darko Rajakovic a confirmé la bonne nouvelle hier, assurant que son nouveau « go-to player » était désormais prêt à retrouver les parquets pour la réception des Knicks ce soir.

« Il a participé à l’entraînement. Il se sent bien. Il sera disponible pour le match de demain », a-t-il confirmé.

Les New-Yorkais seront en « back-to-back » après avoir joué les Wolves cette nuit. Raptors et Knicks se retrouveront également jeudi soir, mais au Madison Square Garden. Ce sera en tout cas l’occasion pour Kawhi Leonard de se remettre progressivement dans le bain.

Après le délai qui a entouré son retour à Toronto, l’ailier doit maintenant reprendre ses marques sur le terrain, où il arrive en remplacement de Brandon Ingram après avoir réalisé une saison rassurante sur le plan individuel avec les Clippers, à 27.9 points en moyenne par match, ainsi que plus de 6 rebonds et 3 passes décisives sur 65 matchs.

L’envie de rejouer sans se précipiter

Sept ans après son premier passage, Kawhi Leonard entame toutefois une nouvelle histoire avec la franchise canadienne, dans un effectif où il devra notamment trouver ses automatismes avec Scottie Barnes.

« Je ne le savais pas, ça va être cool », a pour sa part glissé Jamal Shead. « Le fait de le voir dans le premier groupe et de voir comment ils vont commencer le match, mais aussi de voir où il en est au niveau de sa condition physique. Je sais que ça faisait partie de ses priorités. Mais c’est un talent. Il sait qui il est. »

Son retour à la compétition se fera en douceur et il ne faudra pas s’attendre à ce qu’il crève l’écran dès ce soir. Le staff médical n’a pas l’intention de brûler les étapes avec son joueur de 35 ans, qui devrait également profiter de l’un des deux derniers matchs de présaison pour retrouver du rythme avant le début de la saison régulière.

« Il faut être en condition pour tenir pendant les 48 minutes. C’est là-dessus que le staff et moi nous concentrons, retrouver cette condition physique. S’assurer que nos poumons sont en condition, tout le corps, les muscles, les jambes, les tendons. On avance étape par étape », avait-il expliqué lors de sa conférence de presse de présentation.

Avec un autre défi en tête, celui de trouver sa place dans un effectif largement renouvelé depuis son départ : « C’est un tout nouveau groupe. Tout le monde a un an de plus. Certains progressent, d’autres ralentissent. Il s’agit de trouver la bonne alchimie et le bon rythme, pour qu’on puisse être la meilleure équipe possible. »

Kawhi Leonard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 SA 64 23:58 49.3 37.6 77.3 1.6 3.5 5.1 1.1 1.4 1.3 0.7 0.4 7.9 2012-13 SA 58 31:12 49.4 37.4 82.5 1.1 4.9 6.0 1.6 1.7 1.7 1.1 0.6 11.9 2013-14 SA 66 29:08 52.2 37.9 80.2 1.2 5.1 6.2 2.0 1.9 1.7 1.2 0.8 12.8 2014-15 SA 64 31:46 47.9 34.9 80.2 1.3 5.9 7.2 2.5 2.0 2.3 1.5 0.8 16.5 2015-16 SA 72 33:03 50.6 44.3 87.4 1.3 5.5 6.8 2.6 1.8 1.8 1.5 1.0 21.2 2016-17 SA 74 33:27 48.5 38.0 88.0 1.1 4.7 5.8 3.5 1.6 1.8 2.1 0.7 25.5 2017-18 SA 9 23:20 46.8 31.4 81.6 0.7 4.0 4.7 2.3 1.0 2.0 1.8 1.0 16.2 2018-19 TOR 60 34:00 49.6 37.1 85.4 1.3 6.0 7.3 3.3 1.5 1.8 2.0 0.4 26.6 2019-20 LAC 57 32:25 47.0 37.8 88.6 0.9 6.1 7.1 4.9 2.0 1.8 2.6 0.6 27.1 2020-21 LAC 52 34:06 51.2 39.8 88.5 1.1 5.4 6.5 5.2 1.6 1.6 2.0 0.4 24.8 2022-23 LAC 52 33:37 51.2 41.6 87.1 1.1 5.4 6.5 3.9 1.6 1.4 1.7 0.5 23.8 2023-24 LAC 68 34:16 52.5 41.7 88.5 1.2 4.9 6.1 3.6 1.4 1.6 1.8 0.9 23.7 2024-25 LAC 37 31:54 49.8 41.1 81.0 0.9 5.0 5.9 3.1 1.5 1.6 1.9 0.5 21.5 2025-26 LAC 65 32:05 50.5 38.7 89.2 1.1 5.3 6.4 3.6 1.2 1.9 2.0 0.4 27.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.