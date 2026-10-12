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La NBA envisage d’adopter son ballon connecté dès 2027

Publié le 12/10/2026 à 19:17 Twitter Facebook

NBA – Déjà testé en Summer League et en présaison, le ballon connecté pourrait être utilisé pour aider les arbitres dès 2027. Adam Silver se montre optimiste après les premiers essais.

WilsonLa révolution technologique se rapproche en NBA. Alors que la ligue expérimente déjà des ballons connectés en présaison, Adam Silver a avancé une première échéance pour leur utilisation officielle : 2027 !

« Je pense que nous pourrions commencer à l’utiliser pour l’arbitrage de nos matchs dès l’année prochaine », a ainsi expliqué le patron de la NBA à CNBC.

Développé avec Wilson, le ballon embarque une puce Bluetooth capable d’analyser ses mouvements, sa rotation et sa trajectoire. L’objectif ? Aider les arbitres à déterminer si un joueur a touché le ballon avant une sortie de balle, notamment en détectant une infime modification de sa rotation.

Les joueurs n’ont senti aucune différence

Reste à s’assurer que cette technologie ne modifie pas les sensations des joueurs et Adam Silver se veut rassurant.

« Nous expérimentons l’intégration d’une petite puce dans le ballon, qui pèse environ un gramme », détaille-t-il. Et les premiers essais, menés notamment en G League, en Summer League et en présaison, semblent concluants.

« Personne n’a pu faire la différence. C’est donc bon signe », se félicite le patron de la Grande Ligue.

À plus long terme, la NBA envisage une version destinée au grand public, permettant d’analyser la mécanique des tirs grâce aux données recueillies. Mais cette commercialisation n’est pas attendue avant plusieurs années.

En attendant, le ballon connecté pourrait donc devenir un nouvel outil d’aide à l’arbitrage dès 2027, même si aucune décision définitive n’a encore été prise.

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Coordinateur du site éditorial Dimitri Kucharczyk

Tombé amoureux de la balle orange au son de la voix de George Eddy et des arabesques de Penny Hardaway et Hakeem Olajuwon, Dimitri a intégré BasketUSA en 2008, avant d'en devenir rédacteur en chef
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