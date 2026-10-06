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La NBA teste ses ballons et bracelets connectés en présaison

Publié le 6/10/2026 à 9:23 Twitter Facebook

Lors de certains matchs de présaison, la NBA va expérimenter un ballon équipé de divers capteurs, ainsi que des bracelets permettant aux arbitres de communiquer plus facilement avec le centre de visionnage.

ballon connectéCritiquée pour certaines décisions arbitrales lors des derniers playoffs, la NBA poursuit sa quête d’un arbitrage toujours plus précis. À l’occasion de plusieurs matchs de présaison, la ligue va ainsi tester deux nouveaux outils technologiques : un ballon connecté et des bracelets connectés destinés aux arbitres.

Conçu par Wilson, et déjà utilisé lors de la dernière California Summer League, le ballon utilisé lors de certaines rencontres sera équipé d’un capteur Bluetooth capable de collecter et de transmettre différentes données en temps réel. À terme, ces informations pourraient être exploitées pour aider les officiels à trancher certaines situations, notamment sur les ballons déviés en touche.

La NBA a toutefois précisé que les données récoltées en présaison seraient uniquement utilisées à des fins de recherche. Elles n’auront donc aucun effet sur les coups de sifflet ni sur les décisions prises durant les matchs.

Un test grandeur nature

Lors de certaines rencontres, les arbitres porteront également un dispositif au poignet leur permettant de communiquer avec le centre de visionnage de la NBA. Le système vient compléter l’oreillette apparue il y a un an.

Ces bracelets seront utilisés dans des situations précisément définies, notamment lors des révisions vidéo, des modifications du score ou des dysfonctionnements du chronomètre. L’objectif est de faciliter et d’accélérer la transmission des informations entre les officiels sur le parquet et ceux chargés d’analyser les images à distance.

Le dispositif a lui aussi déjà fait l’objet d’un programme pilote durant la Summer League, jugé concluant par la ligue. Il ne sera toutefois pas utilisé pendant la saison régulière. La NBA se servira uniquement de la présaison pour poursuivre ses essais et déterminer si ces outils peuvent être déployés à plus grande échelle.

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Coordinateur éditorial du site Fabrice Auclert

Depuis 1994, Fabrice encadre la rédaction de Basket USA. Editeur, il co-dirige une agence de presse qui fournit du contenu pour la presse spécialisée (sciences, sport, politique, high-tech, automobile...).
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