La NBA passe à l’oreillette pour ses arbitres : une nouvelle étape vers l’arbitrage connecté

À partir de ce samedi, les arbitres NBA vont disposer d’une oreillette. Objectif : pouvoir échanger non seulement entre eux, mais aussi en direct avec le « Replay Center ». La Grande Ligue a officialisé l'information dans un communiqué, et ce n’est que le début d’un plan en deux temps.

Dans un premier temps, les arbitres ne pourront ainsi utiliser cette oreillette que lors des arrêts de jeu ou lorsqu’ils communiqueront avec le centre vidéo. Pas question, pour l’instant, de s’en servir pendant l’action. Cette période de test doit courir jusqu’en janvier.

Si les résultats sont concluants, la NBA passera à la vitesse supérieure : les arbitres seront alors autorisés à porter leurs oreillettes pendant le jeu, de l'entre-deux à la dernière seconde. Ils pourront communiquer en permanence entre eux et avec le « Replay Center ». Cette deuxième phase devrait durer au minimum jusqu’au All-Star Break.

Testées depuis 2022 en G-League, les oreillettes ont ensuite été utilisées en Summer League et, depuis 2024, lors des rencontres de présaison. La NBA prépare donc le terrain depuis un moment.

Cette nouveauté s’inscrit dans un mouvement plus large : la ligue multiplie les aides technologiques à l'arbitrage. Caméras intelligentes dans les salles qui suivent le ballon, les pieds ou les mains des joueurs, intelligence artificielle pour accélérer les revisionnages, notifications envoyées sur montres connectées pour valider plus vite certaines décisions. La Ligue espère ainsi limiter les contestations… tout en fluidifiant au maximum le jeu.