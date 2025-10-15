La NBA accélère encore dans l’aide technologique à l’arbitrage

Alors que le tennis se dirige vers l'abandon des juges de ligne, remplacés par des systèmes électroniques, et que le football utilise l'intelligence artificielle pour la détection des hors-jeu, la NBA persiste et signe avec son système d'arbitrage « automatisé ». Mis en place de manière discrète, ce système a fait ses preuves l'an passé, rappelle l'AP, lors d'une victoire au buzzer des Lakers face aux Pacers sur une claquette de LeBron James. Avait-il la main au-dessus du cercle ? Les arbitres avaient décidé de valider ce panier, et la technologie leur avait donné raison.

« Les ordinateurs sont très bons pour ça », explique Evan Wasch, vice-président exécutif chargé de la stratégie et des stats avancées. « Si on peut développer cette technologie pour fiabiliser les décisions purement objectives, on gagne sur deux plans : par définition, avec plus de précision sur ces actions, mais nous libérons également les arbitres, qui n'ont plus à se concentrer sur ces décisions, et leur permettons ainsi de se concentrer davantage sur les jugements vraiment difficiles, pour lesquels ils sont si doués, et d'améliorer leur précision dans ce domaine également. Nous pensons que cela présente un double avantage en termes de précision. »

Concrètement, des caméras dernière génération disposées dans les salles suivent en temps réel le ballon, les mains, les pieds et les doigts des joueurs, tout en analysant leurs mouvements grâce à l’intelligence artificielle.

Le but : supprimer l’incertitude sur les actions litigieuses, comme les contres en phase descendante, les ballons sortis en touche, ou les ballons touchés au-dessus de l’arceau.

Des oreillettes testées en présaison

« Ce que nous faisons, c’est suivre un grand nombre d’objets dans l’espace avec une précision incroyable, » détaille Evan Wasch. « Nous suivons un ballon de basket, des doigts, des pieds, des têtes, des mains — toutes les parties du corps. Nous les suivons dans l’espace à l’aide de caméras et de capteurs. Et il y a un aspect d’apprentissage automatique et d’intelligence artificielle qui permet de construire des algorithmes par-dessus tout cela, afin de déterminer ce qui s’est réellement passé, d’un point de vue basket, à partir des mouvements de tous ces éléments. »

Qu'en pensent les coachs qui possèdent des « challenges » pour contester des décisions, et qui sont souvent les plus véhéments vis-à-vis des arbitres ? « Faisons les choses correctement, et faisons les choses correctement plus vite », résume Doc Rivers, le coach des Bucks. Pour sa part, Evan Wasch assure « qu'il y a énormément d’ouverture de la part des arbitres et du syndicat des arbitres concernant la mise en œuvre de cette technologie, car cela leur permet de se concentrer sur les aspects pour lesquels ils sont formés dans le cadre de leur travail. »

Le maintien du « rythme du jeu » est aussi l'un des arguments avancés par la NBA qui veut profiter des ordinateurs et de l'IA pour raccourcir les temps nécessaires afin de revoir une action, rendre les décisions plus transparentes et même permettre aux fans de comprendre les verdicts grâce à des images générées par ordinateur.

Autres nouveautés : certains arbitres testent pendant la présaison des oreillettes pour fluidifier la communication entre les arbitres et le « Replay Center », et la NBA envisage aussi d’envoyer des notifications sur des montres connectées pour accélérer les validations.