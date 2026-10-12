Kenrich Williams prêt à prendre davantage de responsabilités au Thunder

Après son élimination en finale de conférence, le Thunder s’est séparé de trois champions NBA 2025 : Luguentz Dort, Aaron Wiggins et Isaiah Joe. Des opérations qui n’ont pas été effectuées de gaieté de cœur, mais qui devenaient nécessaires au moment où les prolongations de Chet Holmgren et Jalen Williams débutaient.

Oklahoma City n’entamera donc pas cet exercice 2026/27 avec la même continuité que le précédent, mais la franchise a malgré tout conservé certains éléments. Dont Kenrich Williams, deuxième joueur le plus ancien de l’effectif, qui s’apprête à y disputer sa septième saison consécutive.

Or, depuis que l’équipe vise le titre, son rôle a progressivement diminué sous les ordres de Mark Daigneault. La saison dernière, il tournait à 6,5 points et 3,3 rebonds de moyenne à 47,3% au tir, en un peu plus de 15 minutes.

« L’objectif, c’est toujours de gagner »

Malgré ces statistiques modestes, c’est bien lui qui a été prolongé cet été par le Thunder. La raison est simple : Kenrich Williams connaît son rôle et ne nourrit pas d’attentes particulières sur le plan personnel. Sur la même longueur d’onde que ses dirigeants, il ne souhaite qu’une chose : gagner.

« Tous les joueurs de notre équipe ont un jour été la star de leur équipe universitaire », a-t-il expliqué. « Mais une fois arrivé en NBA, il faut trouver son rôle. Et ce rôle ne consiste pas forcément à marquer : il peut s’agir d’avoir un impact sur le match dans d’autres domaines. Au bout du compte, l’objectif, c’est toujours de gagner. »

Avec les départs enregistrés cet été, et aucune recrue en dehors des rookies Aday Mara et Bennett Stirtz, l’ancien joueur des Pelicans pourrait toutefois occuper une place plus importante dans la rotation cette saison.

Sa polyvalence défensive, son activité et sa capacité à évoluer sur plusieurs postes pourraient notamment devenir précieuses pour compenser certaines pertes. Pas de quoi modifier son approche pour autant.

« Ça va être sympa. Mais, honnêtement, je n’aborde pas les choses différemment », a d’ailleurs confié Kenrich Williams. « La saison dernière, j’étais toujours prêt à jouer lorsque l’on faisait appel à moi. J’essayais toujours d’entrer sur le terrain et de donner le meilleur de moi-même. Cette année, ce sera exactement pareil. »

« Je sais quel joueur je suis »

Une mentalité qu’il a également adoptée pendant l’intersaison. Alors que la plupart des joueurs assurent avoir passé leur été à se renforcer ou à développer de nouvelles compétences, Kenrich Williams, lui, sait déjà ce qu’il peut apporter sur un parquet et n’a pas l’intention de se réinventer.

« Mon approche durant l’intersaison consiste à faire tout ce qui sera nécessaire sur le terrain pour nous aider à gagner. Je ne travaille sur aucun aspect en particulier, surtout à 31 ans. Si j’en avais 22, je travaillerais comme un fou pour développer mon jeu et essayer de nouvelles choses. Mais j’en ai désormais 31 et je sais quel joueur je suis. Il s’agit donc simplement de jouer au basket et de rester en forme », a décrit l’ailier.

Son approche fait d’ailleurs l’unanimité auprès de ses coéquipiers, qui partagent avec lui la même soif de victoire et de titre. À commencer par Alex Caruso, doyen de l’effectif et de quelques mois l’aîné de Kenrich Williams.

« Kenrich est l’un des leaders de cette équipe sur le plan de la compétitivité », a déclaré le double champion NBA. « Chaque fois qu’il joue, il cherche à gagner. Il affiche cette intensité indispensable pour s’imposer et évoluer au plus haut niveau. C’est lui qui donne le ton au sein de notre groupe. Il va entamer sa neuvième saison et, pour durer aussi longtemps dans cette ligue, il faut posséder ces qualités qui ne se mesurent pas dans les statistiques. »

« Tout ce qui concerne l’homme en dehors des terrains est formidable. C’est quelqu’un de très agréable à côtoyer, un homme de famille, un père, un frère et un coéquipier remarquable. Mais sur le terrain, on sait exactement ce qu’il va apporter chaque jour. »

Kenrich Williams Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 NO 46 23:27 38.4 33.3 68.4 1.2 3.6 4.8 1.8 2.1 1.0 0.8 0.4 6.1 2019-20 NO 39 21:20 34.7 25.8 34.6 1.3 3.5 4.8 1.5 2.3 0.7 0.6 0.5 3.5 2020-21 OKC 66 21:36 53.3 44.4 57.1 1.3 2.9 4.1 2.3 2.2 0.8 1.2 0.3 8.0 2021-22 OKC 49 21:53 46.1 33.9 54.5 1.5 3.0 4.5 2.2 1.7 0.9 0.9 0.2 7.4 2022-23 OKC 53 22:45 51.7 37.3 43.6 1.8 3.1 4.9 2.0 2.1 0.8 0.6 0.3 8.0 2023-24 OKC 69 14:55 46.8 39.7 50.0 0.9 2.1 3.0 1.3 1.5 0.6 0.5 0.1 4.7 2024-25 OKC 69 16:24 48.3 38.6 71.8 0.9 2.6 3.5 1.4 1.6 0.6 0.6 0.1 6.3 2025-26 OKC 56 15:16 47.3 38.8 63.5 1.1 2.3 3.3 1.4 1.1 0.6 0.8 0.1 6.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.