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La Giannis Freak 8 brillera pour Halloween

Publié le 12/10/2026 à 10:06 Twitter Facebook

Sneakers – La huitième chaussure signature de Giannis Antetokounmpo sera au rendez-vous de la fête des morts avec ce nouveau coloris à dominante vert.

La Nike Giannis Freak 8 de l’insaisissable Giannis Antetokounmpo s’apprête à s’offrir un nouveau temps fort à l’approche d’Halloween. Alors que l’ensemble de la gamme signature de Nike a orienté ses modèles autour d’une thématique en noir et orange pour l’occasion, la huitième chaussure signature du « Greek Freak » se démarque avec ce coloris « Halloween Trick Question » !

Ce coloris thématique a ainsi opté pour une tige offrant un dégradé de vert, accentué jusqu’au vert pâle sur le semelle. Le logo du joueur reste présent sur la languette, le talon, mais aussi sur la tige. Le « Swoosh » doré sur l’empeigne est désormais une constante sur la Giannis Freak 8, tandis que les lacets ressortent en violet. La particularité de cette version « Halloween », c’est aussi sa semelle extérieure phosphorescente ! La semelle intermédiaire est quant à elle équipée de la technologie « ReactX » au niveau du talon et de l’avant du pied.

Rendez-vous est pris pour le 23 octobre afin de voir ce cinquième coloris de la Giannis Freak 8 arriver sur le marché français au prix de 120 euros.

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Journaliste Romain Davesne

« All-Around Player » : rédacteur complet par excellence, capable d'évoluer à plusieurs postes (NBA, Sneakers, Jeux Vidéo...) grâce à une large palette technique !
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