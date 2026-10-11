La WNBA désavoue la version des arbitres dans l’affaire Breanna Stewart

Un simple « malentendu » ? C’est l’explication retenue par la WNBA pour mettre un terme à la polémique autour du « reset timeout » du Liberty. Sauf que l’affaire dépasse désormais la simple erreur de communication : c’est aussi la fiabilité des explications fournies par les arbitres après la rencontre qui est remise en question.

Pour rappel, à 4,3 secondes de la fin de la prolongation du Game 2 face au Dream, Breanna Stewart avait demandé à Kevin Fahy si New York disposait encore d’un « reset timeout », permettant d’avancer le ballon en zone avant. Selon la joueuse, l’arbitre lui avait répondu négativement.

Un précédent embarrassant pour Kevin Fahy

Le Liberty avait donc dû repartir de sa ligne de fond, avant de s’incliner (101-98). Mais dans leur rapport d’après-match, les arbitres avaient contesté cette version, assurant notamment que Breanna Stewart se trouvait derrière Kevin Fahy lorsque celui-ci avait confirmé auprès d’une collègue que New York disposait bien de ce temps-mort.

Problème : les images et les enregistrements diffusés par ESPN montrent Breanna Stewart interroger Kevin Fahy…

Et selon Howard Megdal, de The IX Sports, ce ne serait pas la première fois que les explications de Kevin Fahy posent problème.

Le journaliste rapporte que l’arbitre aurait déjà fourni cette saison un rapport d’après-match contenant des éléments inexacts, avant de maintenir sa version lorsqu’il avait été interrogé à nouveau.

« Il contenait des éléments qui n’étaient ni exacts ni véridiques et, lorsqu’on lui a demandé davantage d’explications, Fahy a maintenu une version qui s’est finalement révélée inexacte », affirme Howard Megdal.

Breanna Stewart dénonce une atteinte à son intégrité

Avant le Game 3, Breanna Stewart avait d’ailleurs exprimé son indignation face à la remise en cause de sa parole.

« Pour qu’il y ait du respect entre les joueuses et les arbitres, il faut de la confiance. Et la confiance passe par l’honnêteté », avait-elle déclaré. « Me retrouver dans une situation où mon intégrité est remise en question est vraiment décevant. Je sais qui je suis, ce que je représente et ce que j’ai entendu. »

Après avoir examiné les images, les enregistrements audio et les témoignages, la WNBA a finalement reconnu que la joueuse avait bien posé la question.

« Les images et le son montrent clairement que Breanna Stewart a interrogé l’arbitre Kevin Fahy au sujet du reset timeout », explique la ligue. Elle évoque néanmoins des « conversations simultanées et des échanges non verbaux » ayant finalement provoqué un « malentendu entre les différentes parties ».

« Nos arbitres peuvent certainement mieux gérer ces interactions et nous leur avons fait part de ces remarques », ajoute la WNBA, précisant qu’aucune autre suite n’est envisagée.

Une conclusion qui laisse forcément des questions en suspens. Car si la WNBA reconnaît désormais que Breanna Stewart avait bien interrogé Kevin Fahy au sujet de ce fameux « reset timeout », elle n’explique toutefois pas pourquoi les déclarations d’après-match des arbitres ont donné une version aussi différente des faits.