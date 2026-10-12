Kyle Anderson, une voix attendue dans le vestiaire des Raptors

Kawhi Leonard ? Kyle Anderson a été son coéquipier pendant quatre saisons aux Spurs. Darko Rajakovic ? Il l’a connu pendant plusieurs saisons aux Grizzlies, du temps où le coach n’était encore qu’assistant.

C’est dire si Kyle Anderson n’arrive pas en terre parfaitement inconnue à Toronto. Le joueur de 33 ans s’est engagé avec les Raptors cet été pour le salaire minimum de 2.4 millions de dollars.

C’est déjà la septième franchise en carrière de ce joueur drafté en 30e position par les Spurs en 2014. Darko Rajakovic compte sur lui pour mettre cette expérience au service de ses coéquipiers.

« Il veut que je mette mon expérience de vétéran au service de l’équipe. On a une équipe jeune, donc je peux aider les jeunes. La saison est longue. On sait comment ça se passe. […] Il sait que je connais un peu la saison régulière et les playoffs. Il veut que je m’exprime, sans nécessairement être un leader, mais que je sois là pour les jeunes et que je les aide autant que possible », décrit-il ainsi.

« Nos joueurs ont beaucoup de respect pour lui »

Dans le jeu, « Slow Mo », qui dit être un fan de Jamal Shead, pourra toujours rendre des services. La saison passée, durant laquelle il a été baladé entre trois franchises (Jazz, Grizzlies et Wolves), l’ailier tournait à environ 6 points, 3 rebonds et 3 passes en 20 minutes. Mais Darko Rajakovic attend clairement le vétéran, 2e joueur le plus âgé et capé de l’équipe derrière Leonard, pour son impact dans le vestiaire.

« Il n’hésite pas à parler aux gars. On peut appeler ça du mentorat, du leadership… Kyle a toujours défendu les bonnes valeurs. C’est un joueur très réceptif aux conseils du coach. […] Sa voix se fait entendre immédiatement au sein de notre équipe et nos joueurs ont beaucoup de respect pour lui », rapporte le coach.

Un esprit de camaraderie qui rappelle d’ailleurs des souvenirs à kyle Anderson, du temps où il évoluait aux Grizzlies. « On était très proches en dehors du terrain. On voyait notamment cette complicité avec les jeunes. Tout le monde s’entend bien (à Toronto). […] On plaisante, on discute. On a passé une partie de l’été ensemble. On sait que cette bonne alchimie se traduit toujours par des victoires », termine-t-il d’ailleurs.

Kyle Anderson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 SA 33 10:51 34.8 27.3 64.3 0.2 2.0 2.2 0.8 0.8 0.5 0.3 0.2 2.2 2015-16 SA 78 15:58 46.8 32.4 74.7 0.3 2.8 3.1 1.6 1.2 0.8 0.8 0.4 4.5 2016-17 SA 72 14:10 44.5 37.5 78.9 0.5 2.4 2.9 1.3 0.9 0.7 0.5 0.4 3.4 2017-18 SA 74 26:44 52.7 33.3 71.2 1.1 4.2 5.4 2.7 1.5 1.6 1.3 0.8 7.9 2018-19 MEM 43 29:47 54.3 26.5 57.8 1.1 4.7 5.8 3.0 2.6 1.3 1.3 0.9 8.0 2019-20 MEM 67 19:51 47.4 28.2 66.7 0.9 3.4 4.3 2.4 1.7 0.8 1.0 0.6 5.8 2020-21 MEM 69 27:21 46.8 36.0 78.3 0.8 5.0 5.7 3.6 1.7 1.2 1.2 0.8 12.4 2021-22 MEM 69 21:30 44.6 33.0 63.8 1.0 4.3 5.3 2.7 1.6 1.1 1.0 0.7 7.6 2022-23 MIN 69 28:22 50.9 41.0 73.5 1.0 4.4 5.3 4.9 2.1 1.1 1.5 0.9 9.4 2023-24 MIN 79 22:33 46.0 22.9 70.8 0.8 2.7 3.5 4.2 1.6 0.9 1.2 0.6 6.4 2024-25 GS 36 15:02 45.0 36.5 66.7 0.8 2.3 3.1 2.3 1.1 0.7 0.6 0.6 5.3 2024-25 MIA 25 18:26 49.3 33.3 78.9 1.0 2.8 3.8 2.6 1.6 0.6 0.7 0.5 6.7 2025-26 MIN 19 19:06 47.3 0.0 77.3 1.1 2.6 3.7 3.3 2.0 0.8 0.8 0.6 4.6 2025-26 UTA 20 20:03 52.3 60.0 65.8 1.0 2.4 3.3 3.1 2.3 1.2 0.9 0.5 7.1 2025-26 MEM 4 22:15 78.9 100.0 75.0 0.8 2.8 3.5 0.8 3.0 1.5 1.8 1.0 9.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.