Nikola Vucevic trouve que le maillot du Magic lui va toujours aussi bien

Nikola Vucevic n’a pas perdu ses repères à Orlando. Pour son premier match depuis son retour au Magic, le pivot monténégrin a inscrit 9 points à 3/3 derrière l’arc, avec 3 rebonds, une passe, une interception et un contre en seulement 12 minutes face aux Grizzlies.

Un retour réussi pour le double All-Star, revenu cet été dans la franchise où il avait passé plus de huit saisons entre 2012 et 2021. Après une dernière saison partagée entre Chicago et Boston, il a accepté un contrat d’un an au salaire minimum de 3,9 millions de dollars pour retrouver la Floride.

« Je dois dire que je trouve que le bleu, avec les rayures et le blanc, me va plutôt bien », plaisante-t-il. « Cela m’a rappelé les maillots rétro que nous avions portés lors de ma dernière ou de mon avant-dernière saison ici. Cela m’a semblé assez naturel de retrouver ce bleu. »

Le véritable retour attendu pour l’ouverture de la saison

Même si le plaisir était évident, Nikola Vucevic considère que ses véritables retrouvailles avec le public du Magic auront lieu lorsque les matchs commenceront à compter.

« C’était agréable de revenir et de jouer avec les gars », poursuit-il. « Mais je pense que je ressentirai vraiment ce que représente ce retour lors de la soirée d’ouverture. Pour l’instant, il s’agissait surtout de retrouver des sensations et de continuer à construire. »

Le vétéran de 35 ans a également découvert en match le système de Sean Sweeney, nommé cet été à la place de Jamahl Mosley. Pour sa première sortie, Orlando s’est imposé à Memphis (122-118) avec une attaque principalement organisée autour de Franz Wagner et Paolo Banchero. Malgré les changements de personnel et de philosophie, l’intégration semble déjà bien avancée.

« Je trouve que nous sommes plutôt à l’aise au regard de la situation », estime Nikola Vucevic. « C’est encore très tôt, mais nous avons de bonnes sensations. Les joueurs ont vraiment adhéré au projet. Le système que Sean veut mettre en place correspond à cette équipe et à ses points forts. »

Banchero et Wagner donnent le ton

L’adhésion des deux principaux joueurs du Magic facilite forcément le travail du nouvel entraîneur. « Quand des joueurs comme Paolo et Franz adhèrent au système, tout le monde suit », confirme le pivot. « Pour un premier match, il y avait beaucoup de choses positives. Nous devons continuer à construire, mais personnellement, je me suis senti bien avec mes coéquipiers. Je trouve progressivement mes positions et mes espaces. Notre alchimie va continuer à se développer. »

Sean Sweeney souhaite notamment améliorer l’espacement du terrain et la circulation du ballon. Face à Memphis, le Magic a utilisé plusieurs « Spain pick-and-rolls » avec Franz Wagner comme porteur de balle, Paolo Banchero comme premier poseur d’écran et Wendell Carter Jr. dans le rôle du joueur qui plonge vers le cercle.

Une organisation destinée à exploiter la puissance de Paolo Banchero et Franz Wagner lorsqu’ils attaquent la raquette, tout en ouvrant des tirs extérieurs à leurs coéquipiers.

Franz Wagner, le facilitateur

Nikola Vucevic se montre particulièrement élogieux envers Franz Wagner, dont le rôle de créateur devrait encore prendre de l’importance dans cette nouvelle attaque.

« Son intelligence de jeu fait la différence », explique-t-il. « C’est un joueur très intelligent qui ne se précipite pas. Il prend son temps. Il est très fort lorsqu’il s’arrête sur ses deux appuis et utilise son pied de pivot, ce qui lui donne le temps d’effectuer la bonne lecture. »

Le pivot rappelle également l’expérience accumulée par l’Allemand malgré ses 25 ans.

« Il a déjà disputé beaucoup de grands matchs, ici en playoffs mais aussi avec l’Allemagne. Il joue depuis longtemps », ajoute-t-il avant de plaisanter sur le passage de Franz Wagner à Michigan : « Il a aussi bénéficié de l’éducation de Michigan. Cela aide, même s’ils trichent au football américain… Mais c’est une autre histoire. »

Au-delà de ses qualités techniques, c’est surtout sa volonté de servir ses partenaires qui séduit Nikola Vucevic.

« Il sait comment atteindre ses positions, il prend son temps et il veut faire la passe », poursuit-il. « Son expérience l’aide chaque année. Franz et Paolo vont évidemment beaucoup avoir le ballon, mais ils sont tous les deux disposés à le partager. Cela aide énormément l’équipe. »