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Franz Wagner, le nouveau chef d’orchestre du Magic ?

Publié le 10/10/2026 à 11:04 Twitter Facebook

NBA – Avec sept passes décisives en seulement 15 minutes face à Memphis, Franz Wagner a montré qu’il pouvait prendre davantage de responsabilités dans la création offensive du Magic. De quoi également libérer Paolo Banchero.

Franz WagnerEt si Franz Wagner était l’une des clés de la nouvelle attaque du Magic ? Pour sa première sortie de présaison, le nouvel entraîneur Sean Sweeney voulait voir une équipe plus agressive et plus rapide dans ses décisions.

Face aux Grizzlies (122-118), son ailier allemand a parfaitement répondu à cette demande, avec sept passes décisives en seulement 14 minutes et 30 secondes passées sur le parquet.

Plus que les chiffres, c’est son rôle qui a retenu l’attention. Habituellement utilisé comme finisseur ou créateur secondaire, Franz Wagner a cette fois davantage organisé le jeu, permettant à Orlando de multiplier les mouvements de balle et les tirs ouverts. Résultat : 20 paniers à 3-points inscrits sur 45 tentatives.

« C’est simplement ce qu’il fait », a d’ailleurs réagi Tristan da Silva. « Sa manière de jouer et ses qualités lui permettent d’être une menace permanente et d’attaquer constamment la raquette. Que ce soit de loin, à mi-distance ou près du cercle, c’est un joueur sur lequel la défense doit se resserrer. »

Libérer Paolo Banchero ?

« Franz est quelqu’un de très patient dans la raquette et il prend les bonnes décisions. Cela facilite énormément la vie de tous les autres » continue encore l’ailier fort allemand.

Sous Jamahl Mosley, c’était généralement Paolo Banchero qui remontait le ballon et lançait les systèmes. Une responsabilité parfois pesante, qui ralentissait le jeu et obligeait l’intérieur à créer depuis l’extérieur.

En confiant davantage le ballon à Franz Wagner, Sean Sweeney peut désormais utiliser Paolo Banchero autrement : en mouvement, sur des coupes ou comme poseur d’écran. Face à Memphis, ce dernier a ainsi distribué cinq passes décisives et obtenu dix lancers-francs, malgré une adresse très moyenne (2/7 aux tirs).

Reste évidemment à voir si cette tendance se confirme sur la durée. Car Jalen Suggs était absent face à Memphis, tandis que Desmond Bane a peu participé à la création. Mais comme l’explique Orlando Magic Daily, cette première expérience ouvre des perspectives intéressantes pour Orlando.

Franz Wagner Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2021-22 ORL 79 30:45 46.8 35.4 86.3 1.1 3.4 4.5 2.9 2.1 0.9 1.5 0.4 15.2
2022-23 ORL 80 32:37 48.5 36.1 84.2 0.9 3.2 4.1 3.5 2.3 1.0 2.1 0.2 18.6
2023-24 ORL 72 32:28 48.2 28.1 85.0 1.0 4.3 5.3 3.7 2.3 1.1 1.9 0.4 19.7
2024-25 ORL 60 33:43 46.3 29.5 87.1 0.9 4.8 5.7 4.7 2.5 1.3 2.3 0.4 24.2
2025-26 ORL 34 29:58 48.1 34.5 82.3 1.3 3.9 5.2 3.3 2.1 0.9 1.7 0.3 20.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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Coordinateur du site éditorial Dimitri Kucharczyk

Tombé amoureux de la balle orange au son de la voix de George Eddy et des arabesques de Penny Hardaway et Hakeem Olajuwon, Dimitri a intégré BasketUSA en 2008, avant d'en devenir rédacteur en chef
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