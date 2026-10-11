Rentrée gagnante mais houleuse pour Alex Sarr face aux Pistons

Pour un simple match de présaison, les Wizards et les Pistons ont offert un spectacle particulièrement intense. Devant ses fans, Washington a d’abord déroulé son basket avant de subir le retour de Detroit, puis de finalement faire la différence en prolongation grâce à ses jeunes.

Les Wizards ont donné un aperçu très séduisant de leur nouveau visage. Trae Young et AJ Dybantsa ont multiplié les passes lobées pour Anthony Davis (10 points, 11 rebonds, 4 passes, 2 contres) et Alex Sarr (8 points), tandis que leur défense a immédiatement alimenté le jeu de transition.

Avec 19 points inscrits en contre-attaque dans le seul premier quart-temps, Washington a rapidement pris le large. Tre Johnson a ajouté trois paniers à 3-points en fin de période pour porter l’écart à 20 unités (40-20).

Detroit répond par son activité

Privés de Cade Cunningham et Jalen Duren, les Pistons ont nettement élevé leur niveau d’intensité dans le deuxième quart-temps. Ils ont provoqué huit pertes de balle et récupéré six rebonds offensifs pour remporter la période 30-16.

AJ Dybantsa a pourtant continué de se montrer, avec notamment un dribble dans le dos conclu par un panier avec la faute. À la pause, le premier choix de la Draft et Tre Johnson comptaient chacun 12 points, mais Detroit était revenu à six longueurs (56-50).

Après un premier gros accrochage avant la pause entre Paul Reed et Kyshawn George, la rencontre est devenue encore plus bouillante dans troisième quart-temps. Après quelques provocations et légères bousculades, Trae Young et Daniss Jenkins ont d’abord reçu une faute technique chacun. Puis les deux meneurs ont continué à s’invectiver, et ils ont finalement été expulsés.

Trae Young a quitté le terrain avec 2 points, 8 passes décisives et 5 pertes de balle. Sept fautes techniques ont d’ailleurs été distribuées au total dans une partie où Ausar Thompson et Paul Reed sont sortis pour six fautes.

Les jeunes assurent le spectacle

Dans cette rencontre loin d’être amicale, Detroit a profité du quatrième quart-temps pour prendre sept longueurs d’avance à cinq minutes du terme (94-87). Washington a alors été relancé par Will Riley, Justin Champagnie et Felix Okpara. Ce dernier a inscrit un panier à 3-points avant d’enchaîner avec un dunk.

Les Pistons ont tout de même arraché la prolongation grâce à Isaac Jones, auteur du dunk de l’égalisation à 11,7 secondes de la fin (98-98). Ebuka Okorie et Chaz Lanier ont ensuite permis à Detroit de reprendre les commandes durant la période supplémentaire.

Mais les deux jeunes Pistons ont perdu chacun un ballon dans les 90 dernières secondes. Washington en a profité pour reprendre le contrôle et s’imposer 114-108.