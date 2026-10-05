Anthony Davis : « Les gens ont oublié qui je suis »

Depuis maintenant plusieurs années, Anthony Davis a un gros point faible : la santé. Un problème de notoriété publique qui s’est encore aggravé ces deux dernières saisons. En l’espace d’une année passée à Dallas, il n’a disputé que 29 petites rencontres avec la franchise, qui avait pourtant tout misé sur l’ancienne superstar des Pelicans.

Transféré aux Wizards en février dernier, l’intérieur n’a pas immédiatement clamé sa joie d’évoluer dans la capitale. Désormais, et alors que le début de saison approche à grands pas, le « Brow » voit surtout Washington comme une occasion de relancer sa carrière.

Dans une équipe jeune et ambitieuse, symbolisée par le premier choix de la dernière Draft AJ Dybantsa, le champion NBA 2020 occupera un rôle de leader aux côtés de Trae Young. Une occasion en or pour lui de redorer son image aux yeux des fans et, surtout, de rappeler l’immense joueur qu’il peut (encore ?) être.

« Je suis extrêmement motivé cette saison pour plusieurs raisons, mais la principale est que j’ai le sentiment que les gens ont oublié qui je suis et ce dont je suis capable. Je le prends très personnellement. Je connais mes qualités et ce que je peux apporter sur le terrain. Je pense que c’est une excellente opportunité pour moi, surtout avec Trae Young à la mène. Un joueur comme lui va me permettre de franchir un nouveau palier grâce à tout ce qu’il sait faire avec le ballon. Défensivement, avec les joueurs dont nous disposons, nous pouvons construire quelque chose de vraiment spécial. Quant à moi, personnellement, je suis en mission cette saison », a prévenu l’intérieur.

Les Lakers l’ont forcé à prendre du poids

Anthony Davis pourra également évacuer une frustration qu’il traîne depuis son passage aux Lakers. Celle d’avoir dû prendre du poids parce que le « front office » californien voulait l’installer durablement au poste 5, alors qu’il préférait de son côté évoluer aux côtés d’un autre intérieur.

« Tout au long de ma carrière, j’ai joué en étant autour de 113 à 115 kilos. Mais, à un moment donné, on m’a obligé (pour faire face directement à Nikola Jokic ou Joel Embiid, ndlr) à monter jusqu’à presque 122 kilos », raconte-t-il. « Cela ne me convenait absolument pas. Je me sentais extrêmement lourd sur le terrain et je me suis dit : ‘Franchement, je ne peux pas jouer comme ça, je me sens beaucoup trop lourd.’ […] Je suis ensuite allé voir les dirigeants et je leur ai dit : ‘Les gars, j’ai besoin d’un autre intérieur à mes côtés.’ J’ai demandé le recrutement d’un autre pivot… Mais cela ne s’est pas fait. Que voulez-vous y faire ? »

Une situation qui ne devrait pas se répéter du côté de Washington, où Anthony Davis pourra retrouver davantage de séquences au poste d’ailier-fort, avec Alexandre Sarr ou DeAndre Ayton à ses côtés.

« Maintenant que cette possibilité s’offre de nouveau à moi, vous le constaterez vous-mêmes sur le terrain : lorsque j’évolue aux côtés d’un autre intérieur, mon jeu prend une tout autre dimension. Cela crée une dynamique vraiment spéciale sur le parquet que j’ai hâte de redécouvrir », assure le premier choix de la Draft 2012.

Anthony Davis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 NO 64 28:51 51.6 0.0 75.1 2.6 5.6 8.2 1.0 2.5 1.2 1.4 1.8 13.5 2013-14 NO 67 35:12 51.9 22.2 79.1 3.1 7.0 10.0 1.6 3.0 1.3 1.6 2.8 20.8 2014-15 NO 68 36:06 53.5 8.3 80.5 2.5 7.7 10.2 2.2 2.1 1.5 1.4 2.9 24.4 2015-16 NO 61 35:29 49.3 32.4 75.8 2.1 8.1 10.3 1.9 2.4 1.3 2.0 2.0 24.3 2016-17 NO 75 37:11 50.5 29.9 80.2 2.3 9.5 11.8 2.1 2.2 1.3 2.4 2.2 28.0 2017-18 NO 75 36:22 53.4 34.0 82.8 2.5 8.6 11.1 2.3 2.1 1.5 2.2 2.6 28.1 2018-19 NO 56 33:02 51.7 33.1 79.4 3.1 8.9 12.0 3.9 2.4 1.6 2.0 2.4 25.9 2019-20 LAL 62 34:22 50.3 33.0 84.6 2.3 7.0 9.3 3.2 2.5 1.5 2.5 2.3 26.1 2020-21 LAL 36 32:17 49.1 26.0 73.8 1.7 6.2 7.9 3.1 1.7 1.3 2.1 1.6 21.8 2021-22 LAL 40 35:06 53.2 18.6 71.3 2.7 7.2 9.9 3.1 2.4 1.2 2.1 2.3 23.2 2022-23 LAL 56 34:00 56.3 25.7 78.4 3.5 9.1 12.5 2.6 2.6 1.1 2.2 2.0 25.9 2023-24 LAL 76 35:32 55.6 27.1 81.6 3.1 9.5 12.6 3.5 2.3 1.2 2.1 2.3 24.7 2024-25 DAL 9 29:33 46.1 23.3 68.8 1.7 8.4 10.1 4.4 1.8 0.6 2.2 2.2 20.0 2024-25 LAL 42 34:17 52.8 29.8 78.8 2.8 9.0 11.9 3.4 2.0 1.3 2.2 2.1 25.7 2025-26 DAL 20 31:18 50.6 27.0 72.8 3.1 8.0 11.1 2.8 2.1 1.1 2.1 1.7 20.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.